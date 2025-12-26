71歲趙雅芝傳婚變！「聚會上1舉動」被港媒抓包 和他緊靠肩黏TT引猜測

娛樂中心／綜合報導

現年71歲的「不老女神」趙雅芝，近年將事業重心全面轉往中國發展，不僅商演、活動滿檔，還頻繁直播帶貨，曝光度始終居高不下，反倒已許久未在香港公開亮相。今年聖誕節，她罕見返港與老友相聚，原本是一場溫馨節日聚會，卻因為幾張合照，意外讓她與結縭逾40年的丈夫黃錦燊再度被推上輿論焦點。

從流出的聚會照片可見，趙雅芝狀態依舊驚人，皮膚緊緻、氣質優雅，完全看不出已年過七旬，被網友大讚「歲月對她完全失效」。不過，比起她的凍齡外貌，更引發討論的，卻是她與丈夫在鏡頭前的互動距離。

趙雅芝與黃錦燊始終沒有站在一起。（圖／翻攝自IG @eddielau223）

多張大合照中，趙雅芝與黃錦燊始終沒有站在一起。在聖誕樹前的合影中，趙雅芝站在畫面中央，而黃錦燊則站在最側邊，兩人中間隔了友人；另一張餐桌合照裡，趙雅芝坐在前排，黃錦燊卻站在後排角落，位置相隔明顯。整場聚會下來，夫妻倆不僅沒有單獨合影，幾乎也未見任何眼神交流，被港媒形容為「同場卻零互動」。

趙雅芝反而和劉培基的互動，顯得格外自然親密。（圖／翻攝自IG @eddielau223）

反觀趙雅芝與多年好友、時裝設計師劉培基的互動，則顯得格外自然親密。多張照片中，她幾乎都緊靠在對方身旁，劉培基也大方扶著她的肩或手臂，畫面中的親暱程度，反而比與丈夫更為明顯，對比之下更添外界想像空間。

趙雅芝反而和劉培基（右二）的互動，顯得格外自然親密。（圖／翻攝自IG @eddielau223）

事實上，趙雅芝近年行程密集，工作壓力不斷累積，早前還曾被拍到在活動後台情緒潰堤、當眾落淚的畫面，引發粉絲心疼。外界也多次傳出，她長期獨自在中國各地奔波，與多半留在香港的黃錦燊聚少離多，加上家庭與經濟壓力，是否對婚姻造成影響，引起不少揣測。

回顧趙雅芝的感情歷程，本就不算平順。她1975年與首任丈夫黃漢偉結婚，育有兩子，婚姻於1983年畫下句點；期間因與鄭少秋多次合作經典劇集，一度傳出緋聞。之後拍攝《女黑俠木蘭花》時，與黃錦燊擦出火花，兩人在風波中相互扶持，最終於1984年在美國結婚，婚後育有一子黃愷傑。

多年來，趙雅芝與黃錦燊一直被視為演藝圈「模範夫妻」，黃錦燊甚至為支持太太演藝事業，主動放棄大律師身分復出拍戲。然而，這次聖誕聚會的「合照距離感」，仍讓港媒忍不住捕風捉影，質疑這段婚姻是否已悄悄出現變化。

