71歲趙雅芝傳遭粉絲闖飯店房間 「躺床喊好香」變態行徑曝光

香港女星趙雅芝過去以戲劇《新白娘子傳奇》「白娘子」一角紅遍兩岸三地，即使現已71歲，依然維持絕佳凍齡狀態，每每登場都掀起大陸網友討論。怎料，日前卻傳出趙雅芝遭變態粉絲闖入飯店房間，還疑似做出猥褻行徑，引起網友眾怒。

近日有網友在微博發文，表示看到一則網路留言指出，「你敢信嗎？趙雅芝72了，還有女的SS（私生粉）趁保潔打掃衛生的間隙，藉口看一下房間，躺到她床上使勁聞還說好香」，甚至趙雅芝回飯店時，有私生粉找到她的房間樓層，讓趙雅芝不得不安排將近200公分高的壯漢當保鑣。

消息曝光後，「趙雅芝酒店 變態跟蹤狂」的關鍵字立刻登上微博熱搜，網友紛紛留言表示，「趙姐的安全第一，粉絲也得理智追星喔」、「趙雅芝可是奶奶級別的年齡了還要遭這衝擊」、「希望雅芝姐沒事，一定要加強安保」、「私生不是粉，這種行為真的毫無底線」，不過，趙雅芝方面目前尚未做出回應。

據了解，趙雅芝早前也發生過粉絲騷擾事件，當時她正在地下停車場與粉絲揮手致意，一名男子疑似為了要簽名突然朝她方向衝去，但情緒太激動沒有掌握好力道，竟直接將趙雅芝撞飛，導致現場場面一度混亂。如今再傳出粉絲的踰矩行徑，趙雅芝並未發聲，反而默默替香港大火捐款50萬港幣（約新台幣202萬元）。

