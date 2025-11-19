71歲趙雅芝曬近況慶生 完美狀態網呼：凍齡女神！
娛樂中心/尤乃妍報導
經典電視劇《新白娘子傳奇》播出至今30年，趙雅芝成為觀眾心目中「永遠的白娘子」，近年來的絕佳狀態也被封為「凍齡女神」。15日她於社群分享歡度71歲生日，曬出一系列粉色露背裝，大露白皙皮膚與緊緻身材，超逆齡狀態讓網友直呼「誰71歲敢穿成這樣！」
趙雅芝超展現逆齡狀態，大方展示好皮膚與緊緻身材。(圖/翻攝自小紅書@趙雅芝)
趙雅芝15日於社交媒體小紅書發文曬出一系列粉色禮服照，與網友共同慶祝71歲生日，配文「今天和大家一起過一個特別有意義的生日」。照片中可以看出趙雅芝保養有術，就算面對鏡頭燦笑，臉上也絲毫看不出皺紋，還大膽穿上「粉色露背裝」，玫瑰花瓣漸層紗裙，配上超逆齡狀態宛如少女。15當天她舉辦了「趙雅芝從藝50年時光派對」，號召粉絲一同慶祝，不只身穿豪華禮服優雅獻唱，她甚至搬出了爵士鼓在舞台上帥氣演奏《瀟灑走一回》、大跳「掃腿舞」超反轉形象讓粉絲又驚又喜。
在「趙雅芝從藝50年時光派對」上，趙雅芝大秀打鼓、跳舞等隱藏技能。(圖/翻攝自微博@趙雅芝)
在趙雅芝生日派對上，許多大咖嘉賓紛紛前來助陣，包括杜德偉、呂良偉、張智霖，孫女也化身趙雅芝經典角色「白娘子」登台演唱《千年等一回》。現場不只承包了粉絲50年的港劇回憶，也展現了趙雅芝即使年過70還是勇敢嘗試的野心。許多未能到現場祝賀的網友也在社媒留下祝福「羨慕你的狀態，向你致敬」、「永遠的女神生日快樂」、「美了一輩子的女神」。
