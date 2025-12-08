71歲退休師連撞4車「擊落警專生、撞破老翁頭」家屬驚：他服藥後會恍惚

記者林意筑／南投報導

陳姓退休老師於南陽路口追撞19歲鄭姓警專生。（圖／翻攝畫面）

南投市區昨（7）日中午驚傳連環追撞事故！一名71歲陳姓老翁開車行經南崗二路時，因不明原因追撞3輛汽機車，造成2名騎士輕重傷，但老翁肇事後反而猛踩油門加速逃逸，直到有熱心民眾開車超前攔阻才讓老翁停下。據了解，老翁身份為國中退休教師，當時從台中開車前往南投參加同學會，疑似近期有服用心臟藥物，不知是否導致精神恍惚。至於事故發生原因仍有待警方進一步釐清。

陳翁追撞69歲李翁騎乘的電動機車後，造成李翁重傷送醫。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨日中午時分，71歲陳姓退休老師從台中開車準備前往南投參加同學會，行經國道3號烏日路段時先擦撞一輛轎車，他緊急肇逃下平面道路，隨後陳翁沿著南崗二路行駛，行經祖祠路口時先擦撞一輛停放在路邊的轎車，隨後又於南陽路口追撞19歲鄭姓警專生，警專生從機車上彈飛，重摔落地後在地上翻滾數圈，全身擦挫傷。

熱心民眾駕車超前阻擋在老翁的車輛前方，成功阻止陳翁繼續肇事。（圖／翻攝畫面）

不過老翁並未停下查看，一路往前開，又在民族路口追撞69歲李姓老翁所騎乘的電動機車，李男慘摔後倒地不起，路過民眾見狀立即跑到對向的南投消防分隊求援，請救護人車趕緊來救援，發現李男頭部重創緊急送醫，由於李男家屬居住在高雄，目前已轉送至高雄醫院加護病房救治。

陳翁行經國道3號烏日路段時，先擦撞一輛轎車後肇逃下平面道路。（圖／翻攝畫面）

陳翁連續肇事後仍肇逃離開現場，有熱心民眾目擊事故發生經過，立即從後方駕車沿路攔阻，直到超前阻擋在老翁的車輛前方，才成功阻止陳翁繼續肇事。事後轄區警方趕抵現場要求老翁下車，但陳翁還遲遲不肯下車，最終員警只好以強制力將其拖下車，並依法將其逮捕完成警詢後，依公共危險罪、過失傷害等罪嫌將陳翁送辦。

經警方初步調查，陳姓老翁酒測值為0，後來警方進一步通知家屬到警局，其外甥透露，老翁的妻子已過世，兒女都在北部生活，1個多月前聽老翁說有服用心臟的藥物，但疑似吃了會造成精神恍惚，不確定是否因此成為肇事關鍵。

