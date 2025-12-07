71歲陳姓退休教師連環撞！先在國道3號南下207公里處與轎車擦撞逃逸，隨後在南投市區800公尺內又連續肇事3起，共造成2人受傷，其中69歲電動二輪車騎士傷勢嚴重已轉院治療。肇事老翁家屬表示，他近期有心臟問題正在服藥，疑似服藥後精神不濟所致。警方調查，老翁4起事故中有3起涉及肇事逃逸，雖非酒駕或毒駕，仍難逃法律制裁！

71歲退休師開車4肇事3逃逸！家屬：疑服藥後精神不濟。(圖／TVBS)

71歲退休教師陳姓老翁在南投市區及國道上連續肇事，造成2人受傷。這名老翁當日從台中前往南投參加同學會途中，先在國道3號南下207公里處與一輛黑色轎車擦撞後逃逸，隨後在南投市區800公尺範圍內又發生3起車禍。受害者包括一名69歲電動二輪車騎士，傷勢較重已轉往高雄長庚醫院救治，以及一名19歲警專生，多處擦挫傷。老翁家屬表示，他近期有心臟問題正在服藥，可能是服藥後精神不濟所致。

老翁家屬表示，他近期有心臟問題正在服藥，可能是服藥後精神不濟所致。(圖／TVBS)

事發當時，陳姓老翁撞傷69歲電動二輪車騎士後，車輛停在馬路上完全沒有動靜。路過民眾見狀立即衝上前確認騎士傷勢，接著跑到對面消防局求救。附近民眾表示，有路人跑到對面叫消防局。同時，後方白車駕駛擔心陳姓老翁逃跑，趕緊將自己的車擋在老翁車前，並下車確認他的狀況。

後方白車駕駛擔心陳姓老翁逃跑，趕緊將自己的車擋在老翁車前，並下車確認他的狀況。(圖／TVBS)

警察到場後，肇事老翁坐在路邊花壇邊，身體顫動且低頭不語。在國道上的第一起事故中，陳姓老翁從中線要切外線時，撞上原先就在外線的小客車後肇事逃逸。被撞的黑色轎車車身擦傷、尾燈也破損。值得注意的是，檢查顯示老翁並無酒駕或毒駕情形，但從撞車到進警局期間都保持沉默。

老翁並無酒駕或毒駕情形，但從撞車到進警局期間都保持沉默。(圖／TVBS)

陳姓老翁家屬解釋，老翁最近心臟有些狀況，正在服用醫院開的藥物，服藥後可能會有一段時間精神狀況較差。據了解，陳姓老翁是台中一名退休國中教師，事發當天原本計劃前往南投參加國中同學會。

19歲的警專學員鄭同學表示他的肩膀、腳踝、膝蓋都有傷，手部則是因為後來撐地板而受傷。(圖／TVBS)

這起連環車禍中，19歲的警專學員鄭同學表示，被撞時非常驚嚇，立即將身體盡量縮起來。他的肩膀、腳踝、膝蓋都有傷，手部則是因為後來撐地板而受傷。雖然老翁肇事可能是身體因素導致，但4起車禍中有3件涉及肇事逃逸，仍需面對法律制裁。

