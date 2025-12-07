71歲駕駛連撞3車還不停！害69歲翁腦部受傷、警專生擦傷

今（7）日中午12點多，一名71歲陳姓老翁，開車行經南投南崗二路與祖祠路口時，先是擦撞停放路邊的一輛自小客車後逃逸，隨後又在南陽路口，追撞騎乘機車的19歲警專生。更誇張的是老翁並未因此停下，並在民族路口第三度追撞69歲老翁所騎乘的微型電動車，直到見義勇為的民眾開車攔阻才讓他停下。

面對警方到場，陳姓老翁更遲遲不願配合，最終員警動用強制力，將他拖下車逮捕。這起事故總共造成鄭姓警專生多處擦挫傷、李姓老翁腦部受傷，詳細肇事原因仍待進一步調查。

南投／綜合報導 責任編輯／網路中心

