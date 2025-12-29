71 歲成龍自責太嚴苛！1年只1通電話「把房祖名罵到斷聯」 愧疚：只求他平安
電影《過家家》首映會上，71歲的成龍身穿簡單白色服裝現身，戴著眼鏡的模樣少了過往銀幕上的強勢氣場，多了幾分沉穩。談到親子關係時，他坦言與兒子房祖名關係疏遠，甚至一年連一通電話都很難維持，自責長年以來過度嚴厲的態度，成了把兒子推遠的原因。
成提到，年輕時重心幾乎全放在工作上，不只錯過房祖名的成長過程，也一直以為「嚴厲就是愛」，對兒子的要求相當高。兩人曾約好每年通一次電話，但通話往往以他的批評作結，就連房祖名在生日主動打電話祝賀，也被他訓斥：「不要生日打電話來！平常打電話來！」生活中的管控同樣細微，像是規定上廁所用紙的張數，長期下來的高壓溝通，讓房祖名越來越抗拒聯繫，最後幾乎不再直接來往，近年只能透過助理傳話，即使私下約吃飯，兒子也多半低頭滑手機，幾乎沒有交談。
這份愧疚也反映在成龍的新作品中。他在《過家家》裡飾演一名罹患阿茲海默症的老人，其中一場雨中舉牌找孩子的20秒哭戲，被部分影評解讀為現實情緒投射。成龍也公開表示，自己對孩子的期待已有轉變，過去總希望對方有所成就，如今只在意對方是否平安、過得開心。
成龍的嚴格態度，與自身成長背景有關。他7歲就被送進戲班學藝，從小缺乏家庭陪伴，也讓他不太懂得如何表達情感。房祖名在2014年涉入毒品事件後淡出演藝圈，近年成龍也嘗試修補關係，包括主動傳訊聊天、聊音樂拉近距離，陪兒子到瑞士釣魚散心，先前也曾透過歌曲《路口》向房祖名表達歉意，但多年累積的隔閡，至今仍未完全化解。
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。
