718億元新興計畫先執行？政院：預算須經完整審查程序

（中央社記者賴于榛台北22日電）藍白提出包含TPASS在內的115年中央政府總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商，媒體關注這新台幣718億元的預算，公部門是否會先行動支。行政院表示，今天是總預算案未被審議的第147天，預算須經完整審查程序，每一筆預算都應實質審查、才能實質動用，避免為難公務員。

115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，並以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商，藍白黨團預計22日協商。

藍白所提新興計畫牽涉新台幣718億元，公部門是否會先行動支。行政院發言人李慧芝上午主持政院會後記者會解釋，立法院想先行動支新興計畫的提案，並非三讀案，也不會成為真正的法律案。預算還是要經過完整審查程序，明確使用範圍與金額，避免造成公務員為難，因為未來在總預算案正式審議過程，相關預算也有可能被刪除，因此政院希望每一筆預算都應該被實質審查，才能實質動用。

對於行政院長卓榮泰昨天表態願與立法院辯論總預算案，李慧芝說，今天是總預算案未被審議的第147天，國會就是最大的政策辯論平台。不能理解在野黨為何不像過往一般在立法院辯論預算，且在立法院辯論預算不會只有3場，而是所有立委都能跟行政團隊辯論每一筆預算，只要明天付委，最快下週就能在國會就總預算案展開辯論。

行政院會後記者會，也在背板秀出今年度總預算案累積未審議的時間已達147天，且時間不斷累積。李慧芝表示，總預算案只要付委審查，卓榮泰就會去立法院報告，希望能在國會殿堂中，就立委關心的每一筆預算展開辯論。

李慧芝也強調，新興計畫這718億元之外的所有預算也都很重要，像是花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等都在總預算案當中，政府希望能執行每一筆預算，期盼總預算案儘早實質審議。（編輯：萬淑彰）1150122