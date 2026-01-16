718億元新興預算交付二讀

藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算。院會處理時，藍白提議逕付二讀，即使民進黨團反對，但表決不敵藍白人數優勢，提案逕付二讀並交付協商。圖為國民黨團在議場內呼口號、高舉看板表達立場。（中央社）

藍白十六日在立法院會提出一一五年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支卅八項新興計畫七百一十八億元預算。院會處理時，雖然民進黨團反對，但藍白提議逕付二讀且以人數優勢，表決通過提案逕付二讀並交付協商。

對此，行政院表示，在野黨挑挑揀揀，只同意動支新台幣七百一十八億元的新興計劃案，僅占整本總預算的百分之二點四，漠視其他民眾福利以及國家發展。

一一五年中央政府總預算案持續卡關，藍白日前傳出擬先審查包含ＴＰＡＳＳ等新興計畫預算。國民黨團、民眾黨團昨在立法院會共同提出「一一五年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，促請立法院同意動支新興計畫。

藍白提案指出，一一五年度中央政府總預算案，行政院卻惡意違法，拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高的預算，不但至今未提出其他可行替代方式，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散布不實言論造成社會對立，實不足取。

根據藍白提案附表，卅八項新興計畫預算包含ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票執行計畫十五點八億元、補助直轄市及縣市政府ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票執行計畫（一一五至一一八年）五十九點四億元、公保生育給付差額補助二點三五億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助廿九點五七億元、國家藥物韌性整備計畫十八點四八億元、台灣品牌賽事精選計畫八億元、高雄至屏東間東西向第二條快速公路三點五二億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫等。

民眾黨團副總召張啟楷表示，藍白提案盼立法院能先放行總預算案中的新興計畫，但解鈴還須繫鈴人，行政院應盡快編足軍人加薪等預算，才能治本審查總預算案。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不審總預算卻又要當好人，稱要先放行七一八億元預算，難道人民要像乞丐一樣，敲碗才能通過預算嗎？

國民黨團總召傅崐萁表示，立法院通過軍人加薪、增加退休警消待遇法案，但遺憾賴政府沒有編列相關預算，根本是違法編列；藍白提案先抽出總預算案中攸關民生經濟的新興計劃，朝野應平心靜氣放下成見，好好顧民生、拚經濟，盡快優先通過新興計畫預算。

院會進行時，藍白提議將決議案逕付二讀。儘管民進黨團反對，但表決處理時，贊成五十八人、反對四十九人、棄權一人，藍白挾人數優勢通過，提案順利逕付二讀。

隨後，立委傅崐萁、黃國昌運用議事技巧，對逕付二讀決議提出復議。表決處理時，在場人數一０八人，贊成僅四十九人，主持會議的立法院院長韓國瑜裁示，贊成者少數，復議案不通過，因此提案逕付二讀並交付協商。

根據立法院議事規則規定，復議僅能提出一次，該案復議遭否決後，未來民進黨團不得再提出復議。