718億新興計劃先動支？朝野協商破局 送院會處理

立法院今（22日）下午針對在野黨所提38項、718億新興計畫將先行動支召開黨團協商。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

立法院今（22日）下午針對國民黨團、民眾黨團所提包括TPASS在內38項、718億新興計畫將先行動支召開黨團協商，民進黨團嗆聲不該只放行2％、凍結98％總預算，發言完後怒離席。藍白則要求相關部會回答是否贊成動支相關項目，面對部分官員表達盼一併審查，主持會議的國民黨團書記長羅智強、民眾黨團總召黃國昌還嗆官員「問A答B」。最後，羅智強宣布，全案保留，送院會處理。

立法院財政委員會下午召開針對38項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支相關的黨團協商會議，由國民黨立委羅智強、民眾黨立委黃國昌主持。

廣告 廣告

民進黨團幹事長鍾佳濱、黨團書記長陳培瑜痛批，藍白只想給2%、其他98％凍結，還要現場超過100位行政院官員、幕僚、工作人員「陪你們演這場爛戲！」到底誰怠惰、誰不給錢？「就是你藍白政黨！」。發言完後，民進黨團離席抗議。

民眾黨立委張啓楷則嗆，民進黨團不要落跑，「放毒的是你們，不解毒的也是你們」，批綠營才一直擋、一直擋，這什麼執政黨？要治本的方法，不就是依法編列預算嗎？到底誰在擋預算？始作俑者正是違法的行政院。

國民黨團首席副書記長林沛祥強調，政院不依法編預算，就是非法的總預算，在野透過預算法，讓新興計畫預算先動支，不是因政治攻防，而是單純苦民所苦、可憐天下苦人多，籲政院盡快合法編預算，送進立院審查。

羅智強隨後逐一點名各行政機關並要求是否同意動支新興計劃預算的意見，當內政部次長董建宏多次強調，所有預算都很重要，「希望一併審查」，羅智強當場不滿批評「問A答B」。

黃國昌直言，審查的標的就是手上所有附件，而不包括其他其他項目。隨後，他質疑現場官員好像沒聽懂，針對今天附表的新興計劃要不要准予先行動支進行協商，不包括其他，「這件事應沒這麼難理解。」

羅智強說，他知道這些官員有龐大來自於民進黨的壓力，口徑一致，不太敢講要同意動支。他提到，若行政機關真的認為目前有特殊急迫需要，需要先行動支的話，可以發函到立院。最後，他說，今天民進黨團已先行離席，全案保留，送交院會處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白彈劾賴清德又要大辯論 民進黨：排審總預算就是辯論

嗆綠拿人民當「肉票」政治鬥爭 黃國昌：第一次看到立院給錢、政院不要