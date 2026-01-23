718億新興計畫今有望過關？羅智強：看民進黨態度

〔記者林欣漢／台北報導〕針對總預算僵局，立法院藍白黨團上週五在院會提案，根據「預算法」第54條，讓TPASS通勤月票等718億元攸關民生急迫使用的新興計畫預算，在立法院同意下可先動支。國民黨團書記長羅智強今日表示，今天會將相關提案於院會提出，若民進黨堅持要有一個月的冷凍期，這個預算就要到下會期才會同意動支；若民進黨同意，今天也能處理，要看民進黨的態度。

羅智強指出，民進黨二週前一直喊TPASS、生育等補助要斷炊了，喊得震天價響，但真的在擋、在卡的不是別人，就是民進黨。今天仍會將相關提案於院會提出，若民進黨堅持要有一個月的冷凍期，這個預算就要到下會期才會同意動支。

羅智強表示，若民進黨同意，今天也能處理，要看民進黨的態度。他還是誠摯呼籲民進黨，不要說一套做一套，不要一邊喊會斷炊，真的要表決的時候，就開始擺爛、缺席、反對，不知道之前一直喊說十萬火急的急迫民生預算，到底在喊什麼，不要雙標反覆，一起在這個會期讓民生急迫的預算同意動支。

