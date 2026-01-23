「718億新興計畫先行」協商破局 藍營轟行政院：民生優先是謊言



中央政府總預算持續卡關，立法院昨天（22日）針對TPASS等718億元新興計畫先行動支案展開朝野協商，然而行政院以該筆經費「僅占總預算2%」為由拒絕同意，最終朝野未能取得共識，全案保留送院會處理。對此，國民黨立法院黨團痛批，行政院面對在野黨釋出的善意選擇翻桌，證明其口中宣稱的「民生優先」全是「謊言、詐騙」。

藍白提先行動支案 行政院一口回絕





國民黨團指出，行政院日前曾發文警告，若總預算持續卡關，TPASS、生育補助、治水等攸關民生的新興計畫恐被迫停擺。基於民生迫切需求，藍白黨團主動釋出善意，同意讓涉及民生的718億元新興預算「先行動支」，未料行政院卻以「金額僅占總預算2%」為由拒絕，反而堅持要求立法院無條件將全案交付審查。國民黨團形容，這種「要不到糖就搗亂」的作法，宛如「政治巨嬰」，令全民嘆為觀止。

廣告 廣告

藍質疑卓榮泰違法在先 痛批無能





國民黨團進一步表示，造成預算僵局的關鍵，在於行政院未依法編列軍人加薪及提高警消退休所得替代率相關預算在先，質疑行政院長卓榮泰帶頭違法，卻在面對在野黨要求公開辯論時選擇「怯戰閃躲」。

國民黨團痛批，面對一個「只會哭鬧、毫無解決問題能力」的行政院，只剩下一句話：「不要臉天下無敵！」並指卓榮泰若不願依法編列合法、合憲的預算，又不敢接受民意檢驗，應即刻下台，否則恐成為全民認定的「史上最無能行政院長」。



更多上報報導

卓榮泰邀辯論黃國昌接招喊「好膽麥走」 政院：國會是最好的平台

總預算慘遭8度封殺 卓榮泰「下戰帖」要求與立院辯論

總預算、國防特別預算未排審 行政院：國防戰力遭雙重封殺