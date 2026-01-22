718億新興計畫預算先動支 協商破局全案保留

2026年度總預算案，朝野陷入僵局，藍白抽出TPASS等38項新興計畫先動支，共718億，22日進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄直言，總預算案近5個月沒有付委審查，點名包含國民黨團總召傅崐萁以及多位藍委所屬縣市，都受到影響。

行政院副秘書長阮昭雄表示，「傅崐萁委員跟黃建賓委員所處的花蓮縣跟台東縣，他們的花東地區鐵路雙軌，也將無法進行。」

但協商不順利，一開始就出現火花，民進黨團開砲，批評藍白左手擋預算，右手給2％，卻誣指行政院怠惰，並離席以示抗議。

立法院民進黨團書記長陳培瑜批評，「大家坐在這裡，陪你們演這場爛戲，接下來你們就會剪接影片騙人民，所以到底是誰怠惰，到底是誰不給錢？就是你藍白政黨。」

與會的官員也紛紛喊話藍白立委，希望總預算付委審查，但協商最終破局，全案交付院會處理。

民眾黨立委張啓楷說：「只要是原有的法定義務支出，或者是延續性的，全部都可以用，所以不是民進黨在造謠只有2%。」

立法院國民黨團書記長羅智強提到，「每個機關部會上來念的經是同一本經，所以那也不讓你們再那麼辛苦的一一念經。」

針對總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰日前喊話公開辯論，向在野下戰帖。雖然行政院之後改口表示，國會就是最大、最好的公開平台，但在野表態願意接戰，國民黨團要求舉辦三長電視辯論。

立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「你所任命的行政院院長，如果如此的沒有勇氣，如此的沒有擔當，連自己要求直接辯論，我們接招以後都可以縮回去的話，那賴清德總統，是不是應該要考慮親自上陣？」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱回應，「這樣的一個政策辯論的最大的一個平台，他們不使用，還說我們到外面去談，真的是放著自己該做的事情不做，去找人家單挑。」

針對在野叫陣卓榮泰、賴總統出面辯論，民進黨團反批藍白立委是跳樑小丑，只會卡預算、演戲、騙人民，要求回歸政策辯論，讓總預算付委。