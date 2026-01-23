718億新興預算 張惇涵：只要依法有效力政院會執行

（中央社記者王揚宇台北23日電）藍白提出包含115年中央政府總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商，外界關注這筆新台幣718億元的預算若通過，是否先執行。行政院秘書長張惇涵今天受訪表示，只要依法有法律效力的預算，行政院會執行，也會考量國家利益、人民福祉來合適處理。

115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支包含TPASS在內的38項新興計畫預算，並以人數優勢，經表決將提案逕付二讀並交付協商。

張惇涵今天率中選會委員被提名人拜會民進黨立法院黨團，並於會前接受媒體聯訪。媒體詢問，在總預算案三讀之前，新興預算是否執行。

張惇涵說，根據預算法第54條規定，所謂「同意」指的並不是預算三讀的程序，而行政院的立場很簡單，只要依法、法律有效力的預算，行政院會執行，但這一次在野黨的處理方式，是中華民國憲政史上從未發生過的，行政院會就國家的利益、人民的福祉、建設的考量，來合適處理。

此外，行政院長卓榮泰要求與立法院辯論總預算案，藍白提出比照大選辦電視辯論。

張惇涵表示，如果立法院今天能將總預算案付委審查，卓榮泰依規定就要到立法院報告、備詢，屆時立法院就是一個最好的辯論場地。此外，在野黨說需要一個公開透明的平台，他認為「立法院沒有一間會議室的台不是平的」，113位立委、所有的部會同時間可以開很多會議室，一起理性討論、辯論預算案。

張惇涵指出，今天是總預算案送到立法院的第148天，希望總預算案能夠付委審查，讓行政團隊能到立法院備詢，立法院各委員會展開總預算案的審查。

此外，媒體詢問，美國在台協會處長谷立言提及「自由不是免費」，引發討論。

張惇涵指出，如果鄰居遭小偷或者是受到壞人的侵擾，大家可能會拔刀相助，也會提醒鄰居窗要關、門要鎖，他認為這就是谷立言想要表達的意思，只要台灣展現自我防衛決心，親朋好友與鄰居就會協助。（編輯：蘇龍麒）1150123