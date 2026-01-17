718億預算大戰 藍白綠僵持

立法院16日院會表決通過國民黨、民眾黨提案，將具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫「同意先行予以動支」逕付二讀，國民黨立委手持標語並高喊口號合影。（本報資料照片）

藍白16日在立法院會提案，將38項共718億的115年新興計畫預算，從總預算拆出，先行審查。立法院最快本周安排協商，不過綠營至今反對拆分審查，必須待冷凍期後才能闖關。由於本會期只剩兩周，因此總預算戰火將延續至第五會期。藍營怒批政府只要軍火不顧民生，綠營內部也有異音，擔心繼續反對會被扣上反民生預算的帽子。

藍白先審新興計畫的議案逕付二讀後，最快本周由藍白黨團召集朝野協商。不具名綠委表示，「他們真的很厲害」，該提案是一般提案，並非傳統認知上的預算提案，這718億元連刪減、調整的空間都沒有，也因逕付二讀，不會進到委員會審查，而是直接交付黨團協商，最快一個月後就可以表決，預料將會是第五會期開議後朝野首波攻防焦點。

這名綠委直言，據他了解，表決時，黨團仍會要求投下反對票，正面迎戰，理由有四，一、除藍白挑選的718億元預算，難道其他預算不重要嗎？二、依《預算法》第54條規定，新興資本支出及新增計畫經立院同意者可使用，理應也是由行政院提出，而非立院；三、未來審查總預算案若被通刪時，已使用的718億元如何處置？四、過往並無援引《預算法》第54條的前例，憲政惡例一開，未來總預算案恐被在野綁架。

不過，綠委也擔憂，因是記名表決，藍白一定會拍下議場內大螢幕上的表決結果，然後指控執政黨阻擋民生預算，這部分未來要如何處理？呼籲黨團幹部要先沙盤推演，行政院無論接不接球也都要事先規畫，並且和黨籍立委溝通，不然到時候就只有挨打的份。

藍白有志一同為總預算僵局找到出路，面對綠營批評，賴士葆反擊，TPASS因行政院遲不依法提交預算，導致政令延宕，在野黨幫忙想辦法提出來先審，卻沒想到民進黨拿來碎嘴，「民進黨覺得TPASS不用過，擺著拖延？」

賴士葆指出，民進黨執政連續兩年未依法編足預算，去年苛待原民禁伐補償金，今年不甩軍警消福利，對水分含量高的軍火卻是「直舔口水顯著餓」，這是只要軍火、不要民生的惡質政府。