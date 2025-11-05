72小時快走波蘭！ 洪佩瑜「盲遊」靠直覺全開的「孩子狀態」

洪佩瑜登上台北時裝週演出，時尚伸展台live首次飆唱新歌〈包括但不限於〉，粉絲留言：「拜託台灣再出個新的舞台 DIVA 吧！ 」何樂音樂提供

金曲、金馬「雙金歌者」洪佩瑜推出第二張個人專輯《開 Still Moving》，實體專輯預購即空降博客來網路書店即時榜冠軍。洪佩瑜特別為了新專輯視覺，飛往波蘭樂斯拉夫取景拍攝。回憶在波蘭拍攝點滴，洪佩瑜最印象深刻的就是不確定目的地會去哪裡，一路跟著攝影師的腳步拜訪了樂斯拉夫，並在拍攝的最後看著攝影師倒出超多捲底片時，瞬間迸發出期待「開」時光膠囊的心情。

洪佩瑜與波蘭天才底片攝影師Lukasz Wierzbowski合作，以極速快門在72小時內快走了樂斯拉夫城市各角落，共拍出25捲膠卷，集結成32頁寫真小冊。

廣告 廣告

她對這一張張照片非常滿意，認為在這個過程中發生了許多信任，並以直覺全開的「孩子狀態」快速做出選擇卻沒有遲疑，照片如實地留下流逝很快的時間，卻精準保留下瞬間的各種情感流露。

實體專輯的裝幀設計更是極具巧思，邀請曾獲「世界最美麗的書」、「荷蘭最美書籍」殊榮的設計師K.Chen跨界合作。專輯精裝工法一體成型，歌詞本與攝影集各自獨立成冊，象徵歌曲〈開〉中鏡像繁衍的概念，並結合程式碼運算生成的古典手抄本花紋，傳達成見新知、身心內外、生死枯榮等各種二元界限消融的知覺敞《開》之旅。

洪佩瑜形容去荷蘭的感受：「最印象深刻的，應該就是不確定目的地會去哪裡。」何樂音樂提供

日前洪佩瑜也受邀登上今年台北時裝週演出，她以一襲酒紅色造型服走上時尚伸展台，展現live實力首次飆唱新歌〈包括但不限於〉，獲得Threads網友一片盛讚。有粉絲留言「受夠幾十年的小清新當道！拜託台灣再出個新的舞台DIVA吧！」笑稱洪佩瑜是「全村的希望」，大讚「這種自信感我跪下了」。

而洪佩瑜將於12月6日首度站上台北流行音樂中心舉辦「開」演唱會，目前進入密集練團籌備階段的她，表示這段時間有很多「著地」的感受，也坦言因為敞開的過程，有很多時刻感覺自己仍然是漂浮著的，一直在等待緩緩落下的時間。

「我想練團就是這樣的一個時機。跟夥伴們實際的練習跟聆聽，是這張專輯不可或缺的過程，而『開』正是包括了這樣的狀態。」演唱會門票目前在KKTIX、全家便利商店FamiPort持續熱賣中。



回到原文

更多鏡報報導

被控介紹謝侑芯「接局」假閨蜜 雪碧曝最後對話：當下起雞皮疙瘩

專訪／邵奕玫驚曝高中暗黑內幕認會自殘「拔頭髮」 為圓星夢「宮鬥劇」真實上演

懶人包／黃明志失聯兩天遭通緝 8大疑點指向「空白18小時」