72歲台中翁北捷縱火遭逮！台大畢業身分曝光 不滿「大夫第土地重劃」北上燒稻草

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北捷運今（8）日中午短短2小時內接連發生火警，大安森林公園站2號出口及善導寺站男廁遭人縱火，所幸站務人員即時撲滅，未造成人員傷亡。警方調閱監視器後迅速逮捕涉案的72歲曾姓老翁，初步供稱縱火是為吸引外界關注其長年陳情的台中土地重劃爭議，訊後將依《刑法》公共危險罪嫌送辦。

台北捷運今（8）日中午短短2小時內接連發生火警，涉案的72歲曾姓老翁，初步供稱縱火是為吸引外界關注其長年陳情的台中土地重劃爭議。（圖／翻攝畫面）

警方指出，曾姓老翁今日自台中北上，約中午先在捷運大安森林公園站2號出口男廁內燃燒稻草後逃逸，約兩小時後再度前往善導寺站男廁縱火。警方研判為連續犯案，隨即部署警力追查，並於善導寺站周邊將人攔下逮捕。

據《ETtoday》報導，涉嫌縱火的曾翁為台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃案」反重劃自救會會長曾世源，畢業於台大外文系並曾留學日本，也是國內知名的圍棋書籍譯者。他長年不滿台中市神岡區大夫第自辦市地重劃案，臨路住戶土地遭兩度徵收，持分僅剩三至五成，重劃會又規劃逾四成土地作為公共設施，地主權益嚴重受損，曾翁遂於2014年成立反重劃自救會，多年來到處陳情未果，甚至曾遭黑道威脅。

大安分局警方上午接獲報案，迅速前往現場，在手扶梯附近發現一封「致主管機關台中市政府請願書」，上面事由指出「自救會地主自知悉列入重劃區迄今14年，多次陳抗表達，堅定表示不願意參加重劃」，請願目標是「促請台中市政府依照憲法賦予人民財產權，遵照釋字739號解釋與獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法，立即將自救會地主從重劃區中剔除。」警方已查扣相關文件，正持續釐清詳細犯案動機。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

