72歲台女馬來西亞潛水不幸溺亡 船夫目睹急跳海拉上岸救不回

馬來西亞媒體今（19）日報導，一名72歲台灣女遊客在該國知名度假景點邦咯島（Pulau Pangkor），與家人進行浮潛活動時不幸溺水身亡。當地警方證實，死者為台灣籍，遺體已送往醫院太平間進行解剖，以進一步確認死因。

民防人員施救溺亡女遊客。（圖／翻攝「APM Pangkor」臉書）

根據《星洲網》，霹靂州曼絨警區主任哈斯布拉今早回應記者提問時，指出事發於昨（18）日中午約12時30分，地點位於邦咯島直落尼巴海灘、靠近珊瑚島（Pulau Giam）的海域。該名女遊客當時與丈夫、2名孩子及其他遊客，在一名船夫及導遊的帶領下從事浮潛。

警方指出，導遊先發現該名女遊客疑似已失去意識、漂浮在海面，因此馬上將她拉上船隻，並送往岸上的海灘進行搶救。

另據邦咯島民防部隊發出的聲明，船夫發現女遊客長時間未浮出水面後，馬上跳入海施救，並迅速將其送往岸上接受急救。

獲報趕到的民防部隊人員第一時間為女遊客進行了緊急施救，但發現已失去生命跡象。大馬衛生部的醫護人員隨後使用自動體外心臟去顫器（AED）進行進一步檢查及搶救，仍無法挽回其生命。

