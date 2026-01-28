72歲女反覆胸痛冒冷汗 心臟血管鈣化「長石頭」險奪命

【記者鮮明／台中報導】台中市1名從事餐飲業的72歲婦人，最近在短短一週內頻繁出現劇烈胸痛、冒冷汗及活動即喘等症狀，緊急就醫後發現，心臟冠狀動脈主幹存在巨大鈣化結節，且左迴旋支血管已完全阻塞，病況危急。經中國醫藥大學附設醫院評估後，利用「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」進行手術護航，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，兩天內即轉出加護病房，順利出院返家。

中醫大附醫冠狀動脈及結構性心臟病治療科醫師黃信鎰表示，該名患者屬於典型「複雜高風險心導管治療（CHIP）」個案。根據分析台灣健保資料庫長達 15 年的大型研究「CSiT-15」顯示，急性心肌梗塞一旦併發心因性休克，短期死亡率高達四至五成，一年內死亡率更接近六成，治療風險極高；而這類高風險患者，臨床上也常同時伴隨嚴重的冠狀動脈鈣化。

黃信鎰醫師進一步說明，臨床統計指出，在接受心導管介入治療的患者中，約有二至三成合併中重度血管鈣化，特別好發於高齡長者、洗腎患者及長期糖尿病患。由於脂肪斑塊長期堆積於血管壁，逐漸硬化形成如石頭般堅硬的鈣化病灶，傳統氣球擴張術往往難以撐開，因此在這類高風險手術中，常需搭配更進階的鑽石旋磨術與機械循環輔助系統，才能在安全條件下完成治療，爭取病人生機。

該科主任陳科維指出，經皮機械循環輔助裝置（MCS）的介入，能為高風險複雜心導管治療提供關鍵支持，團隊近期亦成功治療一名 88 歲高齡男性，因急性心肌梗塞併發心因性休克入院，心臟收縮功能僅剩 20%，術後追蹤一年半，伯伯的心臟功能大幅進步至 49%（接近正常值），腎功能也恢復正常。

黃信鎰醫師提醒，心血管疾病往往來得突然，若出現胸痛持續超過 10 分鐘、呼吸困難、冒冷汗等症狀，應立即就醫。特別是高齡族群或有高血壓、糖尿病、高血脂等病史者，即使被評估為手術高風險族群，透過專業團隊的完整評估與高階設備輔助，仍有機會在安全條件下完成治療。

他呼籲高危險群平時亦應嚴格控制「三高」、戒菸，維持規律運動與少油少鹽的飲食習慣，並定期進行心血管健康檢查，及早發現潛在病灶，降低突發心臟事件與猝死風險。

