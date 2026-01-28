72歲女反覆胸痛心臟血管「長石頭」險奪命 機械循環輔助磨除鈣化結節打通血管

72歲女反覆胸痛，心臟血管「長石頭」險奪命，機械循環輔助，磨除鈣化結節，打通血管。（圖：中國醫大附醫提供）

台中一名72歲女性，一週內頻繁劇烈胸痛、冒冷汗，動輒喘噓噓，就醫發現心臟冠狀動脈主幹，有巨大鈣化結節，左迴旋支血管完全阻塞，病況危急。中國醫大附醫評估後，利用「經皮機械循環輔助裝置（MCS）」，成功磨除鈣化結節，並打通阻塞血管，協助病人即時脫離險境，兩天內，轉出加護病房，並順利出院返家。

中國醫大附醫冠狀動脈及結構性心臟病治療科醫師黃信鎰說，這名患者屬於典型「複雜高風險心導管治療（CHIP）」個案，根據分析台灣健保資料庫長達 15 年的大型研究「CSiT-15」顯示，急性心肌梗塞一旦併發心因性休克，短期死亡率高達四至五成，一年內死亡率更接近六成，治療風險極高。而這類高風險患者，臨床上也常同時伴隨嚴重的冠狀動脈鈣化。黃信鎰指出，臨床統計，在接受心導管介入治療的患者中，約有二至三成，合併中重度血管鈣化，特別好發於高齡長者、洗腎患者及長期糖尿病患。由於脂肪斑塊長期堆積於血管壁，逐漸硬化，形成石頭般堅硬的鈣化病灶，傳統氣球擴張術，往往難以撐開，因此在這類高風險手術中，常需搭配更進階的鑽石旋磨術與機械循環輔助系統，才能在安全條件下，完成治療，爭取病人生機。

冠狀動脈及結構性心臟病治療科主任陳科維指出，經皮機械循環輔助裝置（MCS）的介入，能為高風險複雜心導管治療提供關鍵支持，包括手術過程中，可維持血壓與重要器官灌流，減輕心臟負荷，術後恢復加速，若術中突發急性心臟衰竭，也可即時提供強力循環支援。

醫師黃信鎰提醒，心血管疾病往往來得突然，若出現胸痛持續超過10分鐘、呼吸困難、冒冷汗等症狀，應立即就醫。特別是高齡族群或有高血壓、糖尿病、高血脂等病史者，即使被評估為手術高風險族群，透過專業團隊的完整評估與高階設備輔助，仍有機會在安全條件下完成治療。平時也應嚴格控制「三高」、戒菸，維持規律運動與少油少鹽的飲食習慣，並定期進行心血管健康檢查，及早發現潛在病灶，降低突發心臟事件與猝死風險。（寇世菁報導）