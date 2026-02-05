72歲女星住養老院近況曝光 曾二度破產睡公園

曾被譽為TVB「御用八婆」的72歲女星李楓（原名李惠歡），2020年經紀合約屆滿後，就淡出演藝圈，搬進養老院。近日，有網友分享她在養老院生活的近照，引起關注。

照片中，李楓一頭灰白長髮披肩，衣著寬鬆、隨性，拿著麥克風演唱粵曲，看起來十分投入，精神狀況也很不錯。

李楓的人生精采程度不輸給電視劇，看過許多大風大浪。她年輕時嫁給從事製衣生意的丈夫，育有一子一女，婚後住在高級住宅區九肚山，經濟曾無虞；無奈丈夫生意失敗後沉迷炒股、炒房，兩度破產，李楓只好變賣嫁妝與珠寶替丈夫還債，全家甚至搬到偏遠村屋。在最落魄的時候，她沒錢吃飯，只能睡在公園長凳上。由於她當時忙著還債，疏於照顧子女，親子關係疏離，李楓坦言愧疚，自責「我不是一個好媽媽」；所幸子女皆已成家，兒子在婚禮暖心告白「很愛媽媽」，母子才解開心結，重修舊好。

健康方面，李楓曾亮起紅燈，早年罹患腦水腫，導致腦出血、影響腦神經。當時因負擔不起私家醫院的高昂費用，只能在公立醫院排隊等候手術，她曾一度痛到要爬地求醫。儘管手術成功，但無法負擔每天100港幣(約新台幣405元)的住院費，因此僅留院觀察一個月便急著出院賺錢，留下健忘等後遺症。

李楓現在入住養老院，生活簡單、衣食無虞。面對轉折不斷的人生，她不再內耗、鑽牛角尖。根據《香港01》報導，她認為人生最重要的是學會放下，並以4字格言自勉：「難得糊塗」。

