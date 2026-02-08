72歲曾世源擁台大、留日學歷 帶8張陳情書縱火

在捷運站縱火的嫌犯是神岡土地自救會長曾世源。（圖／東森新聞）





周末台北捷運人潮正多，卻接連發生縱火案，包括大安森林公園站、善導寺站，兩小時內男廁接連起火，嫌犯燒稻草竄出火光濃煙，造成乘客驚慌。警方火速逮到72歲嫌犯，發現他是「神岡土地自救會長」曾世源，說是為了陳情，一早從台中搭車北上犯案，縱火後還變裝逃逸，他說不想太快被抓，要讓事件發酵。

神岡土地自救會長曾世源這次縱火犯案，特地帶了8張陳情書北上，向台中市府喊話、拒絕重劃強拆，但這樣策畫縱火，就連親友也對感到驚訝，而且沒辦法認同。根據了解，72歲曾世源是台大畢業，有留日高學歷，過去還是補習班老師，不過近年來都是獨居，專注在抗議，比較少和人來往。

選錯方式陳情，這下直送警局，他是72歲的神岡土地自救會長曾世源，自稱多次為了土地重劃問題，在台中抗爭沒有結果，刻意來到首都台北，想要引發關注，帶著8張陳情書，他沿路縱火、沿路丟，上頭寫著「希望中市府立即將自救會的地主從重劃區剔除」，臉書上甚至有中英文親筆信抗議，認為土地被掠奪，強調不願意參加重劃。

神岡土地自救會長曾世源（2020）：「（外面）就是原住戶就住在這裡啊，就是說你抗議，他（政府）用法律判決，就要來...要來強拆啦。」

過去曾世源就多次登上媒體，為台中神岡區中山路的「大夫第」自辦重劃區發聲，不過近期鄰居指出，他已經鮮少和大家互動。

附近鄰居：「他（以前）是在做補習班的老師，然後後來就是，沒有在做教導的工作了，他都是獨居一個人啦，然後他總是早上就騎著腳踏車出門了，然後晚上的時候才會騎回來這樣子，我也不是說很熟啦。」

記者vs曾世源好友：「前兩天還在跟他講話，昨天還在跟他講話啊，勸他很多次了，（你勸他什麼），勸他說不要這樣，台中市政府那邊廣場那邊露營抗議啊，他去台北我不知道欸。」

前一天才碰面的好友，也驚訝曾世源用這樣的方式表達訴求，《EBC東森新聞》實際找到他的家人，同樣不曉得曾世源策劃縱火。

曾世源姪子：「也是有在往來，可是我們基本上就是過年的時候，或吃團圓飯往來這樣子而已。」

曾世源自稱之前到行政院陳情，一旁就是善導寺、大安森林公園則是和朋友去過，才會挑選這兩處犯案，為了增加曝光，罔顧公眾安全，走了最錯的路。

