72歲李楓近況曝光！被目擊入住養老院1年

▲72歲香港演員李楓近況曝光，被目擊住進了養老院享受人生，和昔日破產只能住公園的樣子比起來相差許多。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 總是飾演尖酸刻薄角色，被封為TVB「御用八婆」的72歲香港資深女演員李楓近況曝光，她被目擊住進了養老院過得相當開心，因過去她曾經2度破產，導致自己沒有家可以住，落魄到只能住公園，因此過得不錯讓許多粉絲感到安心。

72歲李楓被目擊現身養老院！唱歌被拍精神好

李楓於2020年退居幕後就鮮少公開露面，她曾在2023年透露，自己已入住養老院近一年，不僅分配到獨立房間，生活費用也有政府資助加上兒子分擔，讓她感性表示：「現在三餐溫飽，真的很感恩。」現年72歲的她，近日被拍到在養老院內開心唱粵曲，身形和過往比起來圓潤不少，精神狀態相當不錯。

▲李楓被目擊在養老院唱歌。（圖／翻攝自微博）

李楓昔日2次破產 一度沒家只能睡公園

事實上，李楓的人生可說比戲劇還戲劇化，她年輕時嫁給從事製衣生意的丈夫，一度住在豪宅中，卻因丈夫投資失利、沉迷炒股炒樓，接連兩次破產，為了替丈夫還債，她變賣所有珠寶與嫁妝，一家人被迫搬到偏遠村屋，生活急轉直下；最落魄時期，李楓不僅沒錢吃飯，還曾睡在公園長椅上度日，她過去受訪時坦言，那段日子「真的很絕望」，為了賺錢還債，她拚命接戲、工作，但也因此疏於陪伴子女，讓她一直自責「不是一個好媽媽」。

直到李楓孩子長大成家，情感才逐漸修復，他曾感性分享，兒子在婚禮上公開向她告白，感謝她多年付出，讓她當場淚崩，母子關係也因此重新靠近，成為她晚年最大的安慰。走過人生低谷，李楓從螢幕上的潑辣角色，到現實人生的起落翻轉，李楓用親身經歷證明，真正的強大不是從未跌倒，而是跌到谷底後，仍能笑著活下去。

