72歲王夢麟酒駕遭逮 道歉認「最近壓力大」：差點心臟麻痺

72歲民歌手王夢麟傳出12月29日清晨6時許酒駕肇事，當時他駕車行經台北市內湖區康樂街時，右前車頭先撞上路旁環保局清潔人員使用的掃路手推車，隨後再衝撞同側路燈桿，造成清潔手推車及公共設施受損，所幸現場清潔人員未受傷。

警方獲報到場後確認，王夢麟本人並無明顯外傷，清潔隊員亦未受傷，僅有財物損失。警方隨即對王夢麟實施酒精呼氣測試，測得酒測值高達 0.73，明顯超過法定標準，警方已依涉嫌 （公共危險罪） 將他移送偵辦。

事件曝光後，王夢麟也出面回應，根據《三立新聞網》，他坦言近期正在籌備新的網路節目，壓力比較大，前一晚曾與幾位朋友飲酒，「也喝不多，但酒意還沒有退，睡的時間很少」，清晨起床後想外出購買早餐，便自行開車上路。

他當時自認意識清楚，行車速度僅約（時速）30幾公里，轉彎時不慎撞上正在清掃、裝垃圾的手推車，「我沒有受傷，我也沒有撞到人」，並表示若真的撞到人「會嚇死，當場心臟麻痺」。

王夢麟事發後並未逃避責任，而是自行報警處理，並直言「做了就做了，移送法辦就移啊，就配合就好了，躲也沒有用，會被抓出來」，目前已返家等候後續開庭程序。

