72歲男北捷兩站縱火遭逮 蔣萬安回應了

北捷大安森林公園站與善導寺站男廁接連發生火警，目前縱火嫌疑犯已遭逮捕。

台北捷運大安森林公園站與善導寺站男廁今（8日）接連發生火警，目前警方已逮捕一名涉嫌縱火的72歲曾姓男子。台北市長蔣萬安表示，詳細案請將由警察局統一說明，請市民放心，此外，市府已即時應變，並加強捷運站維安，確保旅客安全。

今日上午11時54分，北捷紅線大安森林公園站地下1樓2號出口旁男廁起火，消防人員迅速到場撲滅火勢，現場無人受傷，未料，約2小時後，下午1時48分，藍線善導寺站男廁也發生火警，同樣未造成人員傷亡，警方研判2起案件為同一人所為。

警方初步調查，現場有燒雜草氣味及燃燒後的植物灰燼，嫌犯疑似以打火機點燃雜草等物縱火，中正一分局於下午2時30分許，在善導寺站外查獲疑似涉案的曾男，將其帶回警局偵訊，曾男無前科，犯案動機仍待進一步釐清，傳出可能與個人陳情未果有關。

對此，蔣萬安表示，台北捷運公司發現異狀後，第一時間通報警察局及消防局處理，市府團隊隨即提高警戒，並加強各捷運車站巡邏，確保旅客安全，他強調，相關案情將由警察局統一對外說明，呼籲市民無須驚慌。





