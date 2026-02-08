72歲翁為土地徵收陳情盼吸引目光 台中北上捷運兩度變裝縱火
台北捷運今（8日）接連傳出縱火案件！72歲曾姓男子被控先後在大安森林公園站與善導寺站男廁點燃雜物，企圖製造混亂。警方掌握其犯案後變裝轉乘交通工具逃逸，不過在第二起縱火後僅約10分鐘，便於林森南路與仁愛路口將人攔下逮捕，全案動機仍待釐清。
警方調查，曾男今早8時59分自台鐵豐原站搭車北上，約11時許抵達台北，隨後轉往捷運大安森林公園站一帶活動，中午11時53分，大安森林公園站地下1樓、2號出口旁男廁傳出火警，起火點為廁所地面雜物，燃燒面積約0.5平方公尺，現場並留有疑似陳情信。警消獲報後出動7車1救護、19人到場，迅速撲滅，所幸無人傷亡。
據了解，曾男犯案後搭公車前往台北車站，再步行至西門町一帶變裝，將原先的橘色外套、白色帽子，更換為藍色帽子及灰白色外套，但褲子與鞋子並未更動，企圖拖延查緝時間。
未料約2小時後，下午13時59分，善導寺站男廁再度發生雜物燃燒，站務人員第一時間自行撲滅。由於起火位置與手法高度相似，警方研判為同一人所為，立即擴大調閱監視器追查。
專案人員鎖定曾男行蹤後持續搜捕；約在第二起縱火發生後不久，下午14時10分，發現他徒步行經林森南路、仁愛路口，當場上前攔查逮捕。據指出，曾男一度試圖步行逃離，但仍在短時間內遭制伏。
至於犯案原因，外傳疑與土地重劃等因素有關，警方表示仍待進一步偵訊釐清，不排除任何可能，全案將依公共危險等罪嫌偵辦。
向台中市府陳情無果 反「大夫第」土地重劃自救會會長北捷縱火抗議遭逮
稍早前，台北捷運大安森林公園站及善導寺站的男廁中遭人縱火，所幸2案皆未造成傷亡，警方研判是同犯嫌蓄意縱火，經偵辦後逮捕1名涉案老翁，目前已帶回警局訊問，詳細動機還待後續調查釐清。據了解，涉案的是台中市神岡區大夫第反重劃自救會的會長72歲的曾世源，他屢次在台中陳情未果，這次想趁過年前讓社會大眾了解住戶的無奈，才憤而北上在北捷廁所內陸續縱火，希望能讓台中市府重視。
