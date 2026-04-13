72歲翁走路像被磁吸 竟是水腦症
記者彭新茹∕新竹報導
72歲王爺爺近半年頻繁跌倒、走路變慢，記憶力明顯退化，甚至出現尿失禁情形，前往新竹台大分院神經部就診，經醫師豪評估，發現病人行走時雙腳難以正常抬離地面，彷彿被磁鐵吸附在地板上，呈現典型「磁性步態」。安排腦部電腦斷層檢查後，影像顯示雙側腦室不成比例擴大，確診為「常壓性水腦症」。
醫師黃羿豪指出，常壓性水腦症好發於60歲以上族群，盛行率隨年齡增加。此疾病為腦脊髓液循環與吸收功能異常，導致腦室內液體累積。疾病可分為原發性與次發性，次發性常見於曾有腦出血、腦部外傷、腦炎或腦腫瘤手術史的病人。研究顯示，高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖及飲酒習慣可能增加發生風險。
常壓性水腦症典型症狀包括步態不穩、頻繁跌倒、記憶力退化及尿失禁，約90%病人以步態異常最先被察覺。影像檢查有助診斷，仍需透過腦脊髓液引流測試，評估分流手術後的改善程度，作為治療的重要依據。
醫療團隊患者安排住院進行腦脊髓液引流。引流後，反應力與行走速度明顯進步。經神經外科醫師評估後接受腦室腹腔分流手術。術後追蹤顯示，步態穩定度提升，尿失禁情況改善。現行分流手術成功率超過9成，多數病人症狀可獲得改善。
黃羿豪提醒，長者若出現反覆跌倒、走路變慢、記憶退化或排尿控制異常，不應僅視為自然老化。常壓性水腦症屬可治療疾病，及早診斷與介入，有機會改善日常生活功能，維持良好生活品質。
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