72歲老翁乾吞發泡錠！藥錠在氣管發泡險致命





大家是否曾好奇過，若是把發泡錠直接放到嘴裡是什麼感覺？會不會像跳跳糖一樣「啵啵啵」的發泡？別再好奇了，這行為可是會致命的！藥師洪正憲近日分享國外文獻上的一則案例，一位72歲老翁誤吞了發泡錠後差點窒息死亡。

一名72歲老翁日前因感冒咳嗽不適，自行取用一顆化痰發泡錠 服用，卻未依藥品指示先溶於水中，而是直接乾吞。服藥後不久，老翁一開始只是劇烈咳嗽，沒想到很快就出現「吸不到氣」的狀況，接著臉色發紫、意識變得不清楚，家人發現不對勁，立刻將他送往急診。

醫師進一步安排頸部X光檢查，發現聲門下方氣管明顯變窄，呈現典型的「鉛筆尖徵象（pencil tip sign）」，代表老翁的氣管因藥物刺激而嚴重腫脹，原本應該暢通的呼吸道，變得又窄又細，幾乎被堵住。這種情況若再拖延，隨時可能完全窒息。

醫療團隊立刻給予氧氣與藥物治療，並將老翁送進加護病房觀察，所幸氣道腫脹逐漸消退，數天後呼吸恢復穩定，一週後平安出院。

醫師說明，該影像通常只會出現在兒童重症哮吼患者身上，此次卻發生於高齡成人，研判與發泡錠誤入氣管後產生化學反應、釋放氣體並刺激黏膜，引發急性下聲門水腫有關。

洪正憲藥師提醒，真正危險的，往往不是藥，而是那些錯誤的使用方法。強調發泡錠一定要「完全溶解在足量的水中」再喝下，不可以直接吞、不可以含在嘴裡！國內也曾有案例因為口含發泡錠而窒息。尤其是長者、吞嚥功能較差的人，更需要特別留意。

