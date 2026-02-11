72歲老翁乾吞發泡錠！藥錠在氣管發泡險致命
大家是否曾好奇過，若是把發泡錠直接放到嘴裡是什麼感覺？會不會像跳跳糖一樣「啵啵啵」的發泡？別再好奇了，這行為可是會致命的！藥師洪正憲近日分享國外文獻上的一則案例，一位72歲老翁誤吞了發泡錠後差點窒息死亡。
一名72歲老翁日前因感冒咳嗽不適，自行取用一顆化痰發泡錠 服用，卻未依藥品指示先溶於水中，而是直接乾吞。服藥後不久，老翁一開始只是劇烈咳嗽，沒想到很快就出現「吸不到氣」的狀況，接著臉色發紫、意識變得不清楚，家人發現不對勁，立刻將他送往急診。
醫師進一步安排頸部X光檢查，發現聲門下方氣管明顯變窄，呈現典型的「鉛筆尖徵象（pencil tip sign）」，代表老翁的氣管因藥物刺激而嚴重腫脹，原本應該暢通的呼吸道，變得又窄又細，幾乎被堵住。這種情況若再拖延，隨時可能完全窒息。
醫療團隊立刻給予氧氣與藥物治療，並將老翁送進加護病房觀察，所幸氣道腫脹逐漸消退，數天後呼吸恢復穩定，一週後平安出院。
醫師說明，該影像通常只會出現在兒童重症哮吼患者身上，此次卻發生於高齡成人，研判與發泡錠誤入氣管後產生化學反應、釋放氣體並刺激黏膜，引發急性下聲門水腫有關。
洪正憲藥師提醒，真正危險的，往往不是藥，而是那些錯誤的使用方法。強調發泡錠一定要「完全溶解在足量的水中」再喝下，不可以直接吞、不可以含在嘴裡！國內也曾有案例因為口含發泡錠而窒息。尤其是長者、吞嚥功能較差的人，更需要特別留意。
更多造咖報導
12歲弟發高燒回診「以為是流感」！醫拉褲管驚喊：快送急診
歐美爆集體訴訟！瘦瘦針安全性引關注，食藥署提醒：這樣做最危險！
其他人也在看
太子集團超跑法拍成夢幻車展！「四大神獸」齊聚，整批市值上看十億
台灣即將出現罕見的高規格司法拍賣現場。法務部行政執行署台北分署宣布，將於3月2日在台灣警察專科學校，公開拍賣太子集團遭查扣的33輛頂級名車。
不只花束巧克力！2026情人節5款質感系禮物推薦：香奈兒丹寧彩妝、DIOR親吻香膏、懂香必選奢華香氛AMOUAGE、PEDRO粉包
香氣也能穿在身上：CHANEL香奈兒訂製丹寧限量彩妝系列丹寧之所以迷人，是因為它從不循規蹈矩：原色、刷白、柔軟或立挺，永遠能在不同風格裡找到自己的位置。香奈兒把這份自由感延伸到彩妝，推出「香奈兒訂製丹寧限量彩妝系列」，用天空藍、柔霧粉、閃耀鉑金等色階，把丹寧水...
香港福運全城 馬年賀歲盛事精彩熱鬧
農曆新年向來是香港盛大傳統節慶，從年宵花市、黃大仙祠或車公廟祈福、花車巡遊、維港煙花再到賀歲賽馬，連串節目熱鬧又多姿多彩。香港旅遊發展局今年以「福運全城」為主題，邀請世界各地旅客來港賀歲，體驗全城福願處處。
麥當勞12生肖變裝公仔1/28開賣！兩波段款式+價錢，紅豆派同步上市
繼早先奶昔大哥週邊後，麥當勞最新推出「好朋友新春變裝秀」12生肖變裝公仔，首度為三款經典角色奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷換上專屬12生肖造型，還能依照喜好，為角色自由替換不同生肖造型，將分兩波上市。麥當勞12生肖變裝公仔開賣時間第一波：自
情人節倒數計時！2/14送禮儀式感必備：香奈兒訂製丹寧彩妝、迪奧親吻香膏限量外殼、PRADA鹽漬開心果香氛、雅詩蘭黛粉保濕嫩唇膏
首先是讓丹寧控完全無法抗拒的香奈兒！這次限量系列把牛仔褲的隨性時髦感帶進彩妝，「香奈兒訂製丹寧亮采盤」盤面壓印了標誌性的縫線設計，刷在臉上的微光就像陽光灑在丹寧布上般自然；眼妝部分則推薦「香奈兒訂製丹寧四色眼影」，結合了緞光天藍與閃耀煙灰藍，能疊加出像水...
2026潔顏新品推薦：植村秀推首款醫美級卸妝油、ORBIS灰瓶炭潔顏粉好評再回歸！
卸妝界的天花板！植村秀「酒粕白油」連醫美術後都能安心刷亮身為亞洲卸妝霸主，植村秀這次真的超越了自己！今年全新登場的「酒粕活酵淨亮潔顏油」，被譽為專櫃第一瓶「醫美級」卸妝！這罐#酒粕白油徹底打破了卸妝油厚重的迷思，質地輕盈如水，還散發著淡雅的日本酒粕與木質香...
銀髮族膳食注重營養 易咀嚼更好吸收
高齡者面臨肌肉流失和骨質疏鬆的威脅，每餐需要比成年人更多的蛋白質、鈣質和維生素D，不過，很多牙口不好的長輩，只能選擇質地較軟的食物來吃。調查發現，國內長者的熱量攝取不足率高達 42%，可能導致免疫...
毛孔暗沉全破解！SK-II櫻花限定＋克蘭詩雙管革命粉底＋ORBIS炭潔顏打造自帶光圈肌
Step1 先把毛孔清乾淨，光才進得來毛孔若被老廢角質與皮脂堵住，再好的精華都難以發揮。ORBIS雙重酵素潔顏粉-炭吸附版，延續高人氣酵素潔顏粉基礎，加入炭吸附概念，透過酵素協助分解老廢角質與皮脂混合物，並以炭吸附髒污，幫助毛孔維持清爽狀態。濃密彈性泡泡搭配胺基酸系...
從小自認「跟美沾不上邊」！舒淇告訴女孩別再容貌焦慮：「比起漂亮外表，有內容的女性更有魅力」
從「不漂亮」的女孩到優雅女神：接納不完美的起點舒淇曾自嘲，自己從小到大就不認為是一個好看的女生，「跟美沾不上邊」，這份自覺甚至來自於親生母親，小時候媽媽常說她長得醜，但舒淇卻展現了極大的韌性，笑稱當時「只要不被媽媽打就很開心了」。這種生長環境讓她對外貌看...
過年美食小心「火燒心」！醫教戰「三調整、三避免」遠離食道癌
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】過年期間大啖美食或熬夜追劇看似享受，但若出現「火燒心」症狀，當心背後可能潛藏更大健康風險！臺北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維指出，長期胃食道逆流不僅影響生活品質，若不積極處理，可能會引發食道狹窄、巴瑞特氏食道，甚至增加食道癌風險。他提醒，許多民眾常輕忽偶發的胃酸逆流，僅靠胃藥緩解症狀，實際上不正確的日常生活習慣，才是罹病與惡化的關鍵。 腹壓過高與不良作息 胃酸逆流易刺激黏膜發炎 黃國維醫師提到，胃食道逆流是指胃酸或食物逆流至食道，刺激黏膜造成發炎。常見誘因包括腹部脂肪過多導致腹腔壓力升高、晚餐過晚或飯後立即躺下、油炸或高糖飲食、咖啡與酒精攝取、抽菸，以及缺乏運動。值得注意的是，這些生活因素不僅增加胃酸逆流，也與代謝症候群、心血管疾病及糖尿病等慢性病密切相關。 「三調整、三避免」策略 從細節阻斷胃酸過度分泌傷害 針對預防之道，黃醫師提出了「三調整、三避免」的正向策略。在調整方面，維持健康的BMI與腰圍是首要任務，能有效減輕腹部壓迫；飲食應轉向高纖蔬果並減少精緻糖分，且飯後至少應等待2至3小時再躺下，輔以規律運動來維持腸胃蠕動。在避免方面，除了節制
搶攻日本客！JTB踩線高屏部落 魯凱美食、排灣工藝驚豔日方
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為拓展日本旅遊市場，交通部觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）2月1
【Threads上紅什麼】】CoCo聯名美樂蒂夢幻登場！草莓系飲品、4款周邊超萌必收藏
繼大耳狗聯名引發全台搶購潮後，CoCo都可宣布再攜手三麗鷗人氣明星「美樂蒂My Melody」，自1月26日起推出「莓好約會」主題聯名，這場聯名不僅在Threads與IG上引發網友暴動，粉嫩的視覺設計、專屬研發的草莓系列飲品，以及多款讓少女
愛笑女生必看！嬌蘭、資生堂、DR.WU三款抗老眼霜搭配簡單按摩，養出緊緻眼周讓視覺年齡狂降
嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜#快充眼霜為眼周肌膚注入高度濃縮的皇家蜂王乳平衡油精華修護能量，嬌蘭首度將三種黑蜂蜂蜜濃度提升5倍後注入全新眼霜，同時搭配雙重玻尿酸，能對細紋及乾燥紋路，使眼周皮膚有更澎潤豐盈的效果。極致絲滑輕盈的凝霜質地提供如第二層肌膚般的隱形...
走春、集福、學客語一次滿足 桃園「馬載祿厚・客庄同樂」2/21登場
【記者張沛森／桃園報導】為讓市民感受獨特的客庄年味，桃園市政府客家事務局2月21日（初五）及2月22日（初六）下午1時至5時，在桃園市客家文化館舉辦「馬載祿厚・客庄同樂」新春系列活動。本次活動打破傳統形式，將客家文化深度植入親子走春體驗，透過多元舞台、互動闖關與文化實踐，展現桃園客家文化的當代活力。
口腔癌復發遇么子出生 父堅持治療盼陪兒成長
（中央社記者曾以寧台北11日電）45歲在工地工作的阿福，曾罹患口腔癌四期，治療後7年他迎來么子出生，癌症卻復發，只能切去大片臉部病灶、靠鼻胃管進食，但他仍告訴自己要活下去，盼陪年幼的子女長大。
北醫創齡機構啟用 助長者重拾生活能力
長照3.0今（2026）年正式啟動，逐步轉型為預防失能的整合照護模式。台北市政府委託北醫大經營「北醫創齡小規模多功能機構」今（11）日開幕，北醫創齡機構主任陳素珍指出，機構目前可收容60名長者，並有4個夜宿床位。第一階段先開放30個名額，目前收托個案數已達到26人，夜宿床位則預計在下半年啟用。
被封為劉亦菲接班人！「天選妖妃」王楚然《成何體統》美瘋了，超愛敷面膜＋每天5分鐘美容儀
《成何體統》王楚然妖妃扮相封神！為了保持膚況十分在意保濕為了撐起這份視覺衝擊力，王楚然在護膚上極其細膩，她深知自己肌膚乾燥且敏感，因此特別依賴補水面膜。無論是泥膜還是片狀面膜，她都會根據環境與膚況隨時調整，甚至在敷泥膜感到乾燥時噴上保濕噴霧，確保肌膚隨時...
新春玩屏東不只逛燈會 落山風藝術季、雲光島秘境、舊時光月台特展！加碼波斯菊花海夢幻開拍
今年屏東不只有規模空前的「屏東燈節」，藝術與自然的氣息更從海岸蔓延到舊城區。想在馬年一開端就拍出網美大片？下淡水溪鐵橋下的波斯菊正綿延成粉紅地毯；想來場跨越時空的藝文洗禮？舊時光月台特展帶您重溫懷舊溫度。從全台最美的看海美術館，到驚喜現身的永續祕境「雲光島」，走進最有「屏味」的質感走春地，新春靈感與好運一馬當先。
春節團聚親戚關心癌友壓力大 專家建議3招調適
（中央社記者陳婕翎台北11日電）農曆春節是象徵團圓的時刻，但對癌友而言，面臨著親友關心、飲食與作息失調、身體突發狀況、感染風險等考驗，尤其是關切伴隨的壓力，專家建議安心說、分心聽、定心安來調適。
世界棒球經典賽倒數計時 台中先抽幸運兒看台日交流賽
2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開賽倒數不到1個月，台中市政府除敲定比賽期間在市府前廣場直播精彩賽事外，更提前炒熱氛圍，推出市府前廣場賽事直播「週週抽好禮」系列活動，首波抽出觀賞台灣隊備戰經典賽的自辦熱身賽「2026台日棒球國際交流賽」門票，今（11）日贈票給兩