72歲老翁縱火北捷男廁！遺留陳情書 控訴台中市府土地重劃不公

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北捷運今（8）日接連發生2起男廁火警，警方循線逮捕一名72歲曾姓老翁。經查，曾男疑因不滿台中市政府土地劃分問題，撰寫陳情書要求政府重視，所幸兩起火警均迅速撲滅，未造成人員傷亡。

台北捷運今（8）日接連發生2起男廁火警，警方循線逮捕一名72歲曾姓老翁，疑因不滿台中市政府土地劃分問題而縱火。（圖／翻攝Google Maps）

首起火警發生於上午11時53分捷運大安森林公園站地下1樓出口旁男廁，消防局獲報後出動7輛消防車、1輛救護車及19名消防人員趕赴現場，發現為馬桶內燃燒雜物，站務人員已先行使用滅火器處理，火勢於中午12時2分撲滅，燃燒面積約0.5平方公尺。

未料約2小時後，下午1時59分，捷運善導寺站男廁再度傳出火警，消防人員到場時火勢同樣已被站務人員撲滅。警方研判為連續縱火案，立即調閱監視器畫面追查，發現嫌犯行蹤，並在善導寺站周邊攔截逮捕曾男。

警方指出，曾男無前科、無犯罪紀錄，疑似先在大安森林公園站男廁焚燒雜草類物品，再轉往善導寺站殘障廁所焚燒不明物體。據《ETtoday》報導，大安分局員警在現場並尋獲一份曾男遺留的陳情書，內容指控台中市政府土地重劃過程中對其不公，要求政府重視。該陳情書已由鑑識人員查扣，警方正進一步釐清其犯案動機與是否涉及其他不法行為。

