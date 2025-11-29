72歲趙雅芝傳飯店遭侵犯！變態男躲房內「躺她床喊好香」網全怒炸

記者林汝珊／台北報導

72歲趙雅芝依舊凍齡。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

72歲香港資深女星趙雅芝過去在《新白娘子傳奇》中飾演「白娘子」，成為經典女神。不料近日卻爆出她在入住飯店期間遭遇恐怖事件，遭跟蹤狂趁隙闖入房間，甚至對她物品做出猥褻舉動，引起譁然。

葉童（左一）曾與趙雅芝（中）合演《新白娘子傳奇》。（圖／翻攝自百度百科）

網上傳出趙雅芝日前入住某飯店時，一名變態男子疑似利用房務人員入房打掃的空檔潛入房內躲藏，之後不但直接躺上她的床，還對私人用品做出猥褻舉動，甚至喊出「好香」等令人髮指的字眼，引起網友怒火，不過官方目前還尚未證實。

事實上，這也非趙雅芝第一次遭到騷擾，2025年8月，她在地下停車場曾被一名激動粉絲衝撞，當時她親切下車揮手致意，該男子卻突然向前撲去索取簽名，疑似失控用力過猛，直接把她撞得踉蹌，引起關注。

