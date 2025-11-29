72歲趙雅芝又遭騷擾！變態男尾隨潛入房間 噁心行徑曝光

趙雅芝今年已72歲，狀態相當凍齡。（圖／翻攝自微博 @趙雅芝）





72歲香港女星趙雅芝憑藉出演《新白娘子傳奇》「白素貞」一角走紅，日前剛舉行出道50週年紀念派對，72歲的她狀態十分完美，絲毫看不出歲月留下的痕跡，豈料，近日卻傳出她遭變態男子尾隨，偷偷潛入其飯店房間，猥褻行徑十分驚悚。

據中國網友透露，趙雅芝近日入住酒店時遭到跟蹤狂尾隨，對方趁著清潔人員打掃空隙偷偷潛入她的房間，並躺在床上喊「好香」，接著又觸碰她的私人用品，嚴重侵犯個人隱私，目前官方團隊尚未出面說明此事，但該名粉絲類似「私生飯」的行為已引來大批網友譴責。

廣告 廣告

事實上，這已經是趙雅芝今年第2次遭到粉絲騷擾，先前8月時她在地下停車場遇到狂熱粉絲索要簽名，結果對方衝撞速度過快，讓已經高齡72歲的她險些摔倒，如今又遭遇粉絲尾隨進入房間，讓不少粉絲相當擔憂，紛紛提醒她注意人身安全。



【更多東森娛樂報導】

●演藝圈銀色夫妻爆婚變！男星「一天偷吃2女」超忙出軌行徑曝

●疑遭虐新證！于朦朧生前「戴電子腳鐐」畫面曝 粉絲心碎

●八點檔女星車禍毀容花500萬重建 十餘次手術換回新生

