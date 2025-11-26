72歲趙雅芝現在長這樣！對比23年前模樣超驚人 與「繼子」同台掀回憶殺

72歲趙雅芝（圖右）與23年前演出《西關大少》模樣相差不大。翻攝趙雅芝微博、年代提供

玉女掌門人趙雅芝在2002年拍攝的《西關大少》中，搭檔螢幕情侶劉松仁，上演動人的黃昏之戀。今年剛過72歲大壽的趙雅芝堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50週年紀念派對，不僅演唱多首情歌，還穿上皮衣打起架子鼓，相當有活力。曾在《西關大少》飾演繼子的張智霖驚喜現身送吻，掀起全場最高潮。

《西關大少》是張智霖與趙雅芝的首次合作，他透露從前就是趙雅芝的粉絲，能夠扮演「母子檔」簡直美夢成真，而「追星成功」的緣分也綿延至今，今年趙雅芝舉辦出道50週年紀念派對，張智霖特別推開工作驚喜現身，兩人相擁展現多年好交情，也讓觀眾直呼回憶殺。而趙雅芝近期狀態維持得宜，竟與23年前模樣相差不大，讓人驚艷。

張智霖（左圖左）參與趙雅芝出道50週年紀念派對。翻攝微博

《西關大少》以「格差戀」為題材，劇中張智霖飾演囂張跋扈的富家少爺，與佘詩曼飾演的夜香妹之間所展開的「歡喜冤家」情節，成為全劇最吸睛的看點之一。兩人起初水火不容，卻也在你來我往間悄悄萌生情愫。

張智霖（右）與佘詩曼多次合作，在《西關大少》扮演歡喜冤。年代提供

時隔20年，演員之間仍保持好感情，張智霖與佘詩曼多次合作，並在「萬千星輝頒獎典禮2023」同台亮相，郎才女貌的組合再度掀起話題。《西關大少》24日每週一至週五晚間8點年代MUCH台、晚間10點MOD壹綜合台播出。

劉松仁（右）和趙雅芝再搭檔，上演純情黃昏之戀。年代提供



