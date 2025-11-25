72歲趙雅芝長這樣！張智霖20年後「為小媽送香吻」 凍齡美貌驚艷全場
記者趙浩雲／台北報導
由劉松仁、趙雅芝、張智霖、佘詩曼主演的港劇《西關大少》以民初為背景，玉女掌門人趙雅芝搭檔螢幕情侶劉松仁上演動人的黃昏之戀，也是她當時睽違18年的重磅復出之作。今年剛過72歲大壽的趙雅芝堪稱凍齡女神，近期舉辦出道50週年紀念派對，不僅演唱多首情歌，還穿上皮衣打起架子鼓，相當有活力，途中曾在《西關大少》飾演繼子的張智霖驚喜現身送吻，掀起全場最高潮。
格差戀常指伴侶之間在年齡、社經地位或生活方式上存在明顯落差，《西關大少》正以此為題材，劇中張智霖飾演囂張跋扈的富家少爺，與佘詩曼飾演的夜香妹之間所展開的「歡喜冤家」情節，成為全劇最吸睛的看點之一。兩人起初水火不容，卻也在你來我往間悄悄萌生情愫。除此之外，《西關大少》也是張智霖與趙雅芝的首次合作，他透露從前就是趙雅芝的粉絲，能夠扮演「母子檔」簡直美夢成真，而「追星成功」的緣分也綿延至今，今年趙雅芝舉辦出道50週年紀念派對，張智霖特別推開工作驚喜現身，兩人相擁展現多年好交情，也讓觀眾直呼回憶殺。
《西關大少》播出後收視屢創佳績，最高更突破40點，成為許多觀眾心中的港劇經典。時隔20年演員之間仍保持好感情，張智霖與佘詩曼多次合作，並在《萬千星輝頒獎典禮2023》同台亮相，郎才女貌的組合再度掀起話題。《西關大少》11月24日起每週一至週五晚間8點年代MUCH台、晚間10點MOD壹綜合台撥出。
