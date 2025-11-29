72歲趙雅芝驚傳遭騷擾！變態男闖房間「躺床喊好香」登熱搜

娛樂中心／綜合報導

72歲香港女星趙雅芝過去從空服員轉戰演藝圈，演出多部經典電視劇《楚留香》、《上海灘》及《新白娘子傳奇》等打開知名度，其中「白素貞」一角讓她被封為「最美白娘子」，穩坐香港電視台的花旦寶座，日前趙雅芝才歡慶出道50週年，狀態凍齡得讓外界驚嘆。然而近日網路上卻流出驚人爆料，指她在入住飯店期間遭一名怪男尾隨，甚至趁房務進出時闖入她的房間，相關細節引發熱議。









「最美白娘子」72歲趙雅芝驚傳遭騷擾！變態男闖房間「喊好香」噁心行徑登熱搜

72歲香港資深女星趙雅芝以《新白娘子傳奇》中「白素貞」一角紅遍兩岸。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

近日有中國網友爆料，一名男子疑似一路尾隨趙雅芝，趁著清潔人員進出、房門未完全關閉時，偷偷潛入她的房間。爆料者稱，該男子不僅直接躺上她的床，還被聽到聞氣味喊「好香」，甚至伸手翻動她的私人物品，整個過程相當離譜，已明顯侵犯隱私。相關討論迅速在網路發酵，「趙雅芝酒店 變態跟蹤狂」更一度衝上微博熱搜。





趙雅芝演出多部經典電視劇《楚留香》、《上海灘》及《新白娘子傳奇》等打開知名度。（圖／翻攝自趙雅芝微博）









目前趙雅芝團隊尚未就事件做出回應，飯店及相關單位也未證實此事，但爆料消息仍引起網友群起撻伐，痛斥這類「私生飯式」越界行為早已失控。值得一提的是，類似的情況今年已不是第一次出現。今年8月，趙雅芝在地下停車場被粉絲索要簽名時，對方靠近過於激動，差點讓她重心不穩摔倒。短時間內連續遭遇騷擾，也讓粉絲們十分憂心，留言提醒她務必加強身邊的維安人員，避免再度發生危險情況。

