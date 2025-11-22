72歲阿嬤林穗慈挑戰健美健身賽 孫子稱無敵女超人
2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容，連孫子都笑稱她為「無敵女超人」。林穗慈投入健美健身的行列，經過4年半時間，打造出一副人人稱羨的魔鬼身材。
林穗慈過去曾在三總擔任糖尿病衛教師，最常交代病人一定要運動、飲食控制、藥物控制，只不過病人常常嘴上說OK，但會真的跟著做的並不多，尤其是運動這一塊，幾乎沒什麼病人願意動起來。
疫情期間，一次偶然的機會，林穗慈接觸到現任中華民國健美健身協會副理事長陳孔文，就此投入健美健身的行列，至今不過4年半，已經打造出一副人人稱羨的魔鬼身材。
林穗慈在接受媒體訪問時笑說：「除了自己變得更年輕更開心之外，最大的效果就是要求病人運動，萬一被反問自己有沒有運動時，就可以拿出我的比賽照片，通常會讓病人看得目瞪口呆。」
林穗慈除了有效的飲食控制外，現在每天周一到周五早上，都會固定訓練一小時。
她說，自己已經是5個孫子的阿嬤，最大國三、最小小學三年級，「有一次我跟孫子一起洗澡，突然間看到我的身材，就說是無敵女超人，當下確實讓我有點驕傲但又很好笑。」
林穗慈指出，她在50幾歲的時候頸椎骨刺、腰椎第四、五節滑脫，當時只能做復健來緩和，直到後來接觸到健美健身的抗阻力運動後，才發現只要肌肉有力，很多病痛都能迎刃而解。
林穗慈另一半是國內有名的心臟科醫師陳炳堅，看著太太受訪也相當開心地說：「真的要養成運動習慣，尤其台灣三高、糖尿病、肌少症患者多，這類抗阻力運動，確實對身體很有幫助。」
72歲林穗慈挑戰健美健身賽 孫子稱無敵女超人
（中央社記者黎建忠台北22日電）2025紅牛聰勁全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容，連孫子都笑稱她為「無敵女超人」。中央社 ・ 41 分鐘前
健美健身錦標賽 72歲林穗慈驚艷全場 (圖)
全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈（圖）22日登場時依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容。中央社 ・ 37 分鐘前
