72歲陳盈潔驚傳病逝！好友許常德回應了 保外就醫2年屢傳烏龍死訊

72 歲台語歌后陳盈潔近年健康狀況備受關注，因捲入教唆偽造有價證券案遭判刑 3 年 2 個月，前年 10 月又因敗血症與腎衰竭一度病危，申請保外就醫至今持續住院治療，期間多次被傳出死訊，讓歌迷相當憂心。對此，長期關心並協助她的音樂人許常德近日出面說明近況，透露「病情其實有不錯的發展」。

陳盈潔烏龍死訊頻傳。（圖／資料照）

根據《自由時報》報導，陳盈潔住院至今已滿兩年，許常德表示，在家人與多位不具名善心人士的小額捐助支持下，生活與醫療照護逐漸穩定，「至少目前是被好好照顧著，這一點大家可以放心。」談到復健進度，許常德坦言，這段時間的變化令人感動。他透露，陳盈潔已開始練習發音，也能寫下自己的名字，能夠認人並進行簡短對話，「她常常笑得很開心，那個笑容好像把過去所有的苦都忘了。」他也形容，這是一條漫長卻踏實的復原之路。

為了替陳盈潔延續音樂生命，許常德多年來持續策畫音樂會。他回憶，原本在年前構思舉辦一場線上音樂會，希望讓她能安心休養，也讓歌迷再次聽見熟悉的歌聲，「就在我 11 月把想法公開後，第一個傳訊息報名的歌手，就是郭婷筠。」回顧這兩年，許常德一共策畫了四場不同形式的音樂會，其中兩年前在高雄舉辦的那一場，更是在一週內敲定所有細節，「因為我心裡只想著一件事，希望陳姐人生最後被報導的，是音樂。」他坦言，當時大家都以為那是告別，沒想到卻成了轉捩點，「那一場，反而開啟了她重生的一條路。」

近日，許常德也為台語歌手郭婷筠量身打造新歌，將陳盈潔此刻的心境寫進歌詞，並交由荒山亮譜曲，上月已完成錄音。他透露：「今天特別把歌詞分享給大家，也許過幾天，就能真的讓大家聽到。」新歌歌名為《人生人生人生》，象徵對生命的感謝與體悟。

