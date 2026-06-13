72歲陳盈潔「病況再添變數」！許常德突宣布「1件事」

娛樂中心／王妤倢報導



72歲的資深台語歌后陳盈潔，過去因教唆偽造有價證券罪遭判刑定讞，並於2023年入獄服刑。不料入獄後她的健康狀況卻頻頻亮起紅燈，陸續爆出急性腎衰竭、敗血症等多種重症，因而獲准保外就醫。期間陳盈潔的病情起伏不定，甚至一度誤傳死訊，引發歌迷的高度關切。長期陪伴在其身邊、經常替陳盈潔對外發聲的資深音樂人許常德，近日才痛心透露其身體狀況相當不樂觀，甚至已經默默著手處理後事；昨（12）日，許常德再次更新陳盈潔的最新病況，也拋出震撼彈正式宣布了「1件事」。

72歲陳盈潔「病況再添變數」！許常德嘆「生命進程跟想的不同」突宣布1事

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許常德透露，陳盈潔這幾天的病況奇蹟似地有些好轉了。（圖／翻攝自許常德的地下手記 臉書）



陳盈潔捐一半善款給素未謀面的「下半身癱瘓近10年獨居」年輕人！

許常德在臉書感性發文直言「生命的進程總是跟想像的不一樣」，他回憶，在5月31日齊心協力替陳盈潔辦完溫馨的音樂會後，他當下便當眾宣布，會將社會各界捐助給陳盈潔的善款分出一半，轉贈給一名下半身癱瘓近10年的獨居年輕人。許常德心疼地表示，因為這名年輕人的人生還很長，且非常渴望能在年近30歲時重返校園求學、尋找生命的力量，於是他在6月1日便請陳盈潔的家人協助，將這筆救命善款正式匯給了對方。

許常德曝光陳盈潔「最新病況」！同時鄭重宣布「1事」

令人動容的是，許常德透露自己最近收到了這名素未謀面的年輕人親筆寫來的感謝信。他在閱讀這封手寫信時，止不住內心的激盪，一邊看一邊在心裡默默對著病榻上的陳盈潔傾訴：「我突然看到這2年半的意義，原來就是要遇到這位年輕人。」許常德隨後也捎來好消息，透露陳盈潔這幾天竟然奇蹟似地又有些好轉，未來持續湧入的小額捐款，依然會持續與這名年輕人共享。他感嘆，不管生命長河還剩多少哩路，如今都已經充滿了溫暖的光芒；同時，許常德也正式在文末宣布，未來將不會再舉辦任何音樂會，由衷感謝眾人這段日子以來的掛心與支持。

72歲陳盈潔「病況再添變數」！許常德嘆「生命進程跟想的不同」突宣布1事

許常德曝光了一封字字真摯的手寫信，為他當時宣布將眾人捐助給陳盈潔的善款分出一半，轉贈給一名下半身癱瘓近10年的獨居年輕人所寫。（圖／翻攝自許常德的地下手記 臉書）





收善款的獨居年輕人親手寫下的信件內容曝光！

許常德也曝光了該名年輕人的手寫信內容，字裡行間充滿了對陳盈潔的無限感激。該名年輕人在信中寫道，之所以如此感動，絕非僅僅因為金額的多寡，而是因為他深知此刻的陳盈潔自己也正承受著身體極大的辛苦與煎熬。該名年輕人真情流露地表示，有這麼多人都在為歌后祈福，希望她能平安健康，而歌后卻在自己如此艱難、生命交關的時刻，還願意分出一絲絲溫暖，向他這個素未謀面的晚輩伸出援手。他承諾，自己會永遠帶著這份厚重的溫暖認真活著、好好生活，盡自己最大的努力去回報陳盈潔對他的珍貴鼓勵，並期盼未來的某一天，自己也能像陳盈潔一樣，將曾經收到的這束光，溫柔地傳遞給下一個同樣需要幫助的人。





原文出處：72歲陳盈潔「病況再添變數」！許常德嘆「生命進程跟想的不同」突宣布1事

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