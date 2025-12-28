72翁機車車牌斑駁 警攔查意外牽起斷聯20年父女緣

曾姓老翁因機車車牌斑駁遭攔查，警方發現他已被家人通報失聯。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市第五警分局警員在轄內巡邏時，發現七十二歲曾姓老翁騎乘的機車車牌斑駁，警員攔查發現，曾翁在四年前，已被住在新北市的女兒通報失聯，曾翁才說，已跟女兒二十年沒聯絡了，向警方撤銷協尋，但不願在所內致電給女兒，警方也將曾翁平安的訊息，告知曾翁女兒，希望未來斷聯多年的父女緣能重新接上。

台中市第五警分局水湳所警員在本月中旬騎機車行經中清路二段、近文心路三段時，發現曾姓老翁騎乘的機車車牌斑駁，警員攔下勸導時，透過警用電腦查詢曾翁身分，發現曾翁早在四年前，已被女兒通報失聯，是「失蹤人口」。

曾翁聽到警員告知，自己已被家人通報失聯時，十分懷疑，還稱是誰通報的，但警員說出曾翁女兒姓名時，曾翁卻說，「不知道這個名字」。

警方再調查，發現曾翁女兒改過姓名，曾翁聽到女兒的原名後，確認通報的的確是他女兒，不過曾翁對於自家家庭狀況，沒有多談，僅說，已跟女兒失聯二十年，多年來都在全台各地工地工作。

曾翁雖向警方要求撤銷協尋，但警方仍請曾翁在派出所內，打電話向住在新北市的女兒報平安，不過曾翁不願意，僅說會再另外找時間跟女兒聯繫，警方尊重曾翁意願，也將尋獲曾翁，人也平安的資訊，告知曾翁女兒，曾翁女兒聽到警方訊息，直說感謝。