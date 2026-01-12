72萬YTR大動作！他宣布拍「真正好看的A片」 陣容驚呆眾人：要怎麼輸？

生活中心／王文承報導

人有七情六慾，不少男性在性慾高漲時，會透過觀看成人影片自行紓壓。不過，成人片常見的醫院、教室等老套情節，也讓部分觀眾逐漸失去新鮮感。對此，YouTube頻道「反正我很閒」成員鍾佳播今（12）日在臉書無預警拋出震撼彈，宣布「要上大菜了」，並在預告影片中直言「我要拍一部A片！」消息曝光後，立刻引發網友熱議。

72萬YTR宣布拍好看的A片 陣容驚呆眾人



擁有72.2萬訂閱、且已超過一年未更新影片的「反正我很閒」，其成員鍾佳播在臉書粉專發布預告表示，準備推出一部「大作」，並要大家猜猜看這部作品會長怎樣，片長約40分鐘。

從他釋出的短影片中可見，鍾佳播先是大喊「我要拍一部A片！」隨後拋出疑問，認為台灣成人片題材與場景過於單一，內容缺乏變化。他也表示，演員其實需要專業的指導，而他自認能做到這件事。

為此，鍾佳播透露，已找上「我的檔期有限公司」討論合作可能性，也向嘻哈廠牌「顏社」創辦人詢問配樂事宜，接著還找來知名YouTuber Joeman討論腳本方向，甚至在預告中出現呱吉（邱威傑）直播畫面，讓不少粉絲充滿想像空間。

影片最後，鍾佳播強調，這將是一部「真正好看的作品」，並在畫面中留下「A計畫」三個字，正式為企劃定名。

消息一出，瞬間引爆粉絲討論，「龍虎三巨頭都到齊，怎麼可能輸」、「竟然搶在呱吉之前完成導演夢」、「主角人設直接拉滿」、「好奇女主角會是誰」、「有機會成為新一代AV導演代表」。

