72萬YTR宣布拍成人片！54秒預告曝 驚見Joeman、呱吉

鍾佳播宣布拍成人片。（圖／翻攝自鍾佳播IG）





網紅鍾佳播因為撞臉孫協志、姚淳耀，加上風格搞笑而走紅，他與好友們共同經營的YouTube頻道「反正我很閒」過去曾創造不少經典，雖已停更超過1年，仍有不少粉絲期待回歸。今（12）日鍾佳播預告「要上大菜了」，宣布要拍一部成人片。

鍾佳播今天上傳預告片，宣布自己將拍成人片，「有人要猜猜看這齣會長成怎樣嗎？（片長大約40分鐘）」，他直言台灣的成人片都很無聊，「就男生一直講話、場景都長一樣，我覺得那些演員需要有人可以幫他們指導，我做得到這件事情，我做得到。」

廣告 廣告

鍾佳播也立刻著手籌備，首先他找了《夜市王》製作人謝乾乾商談互惠，沒想到對方吐槽「成人片是能互惠什麼啦？」主持人美麗本人則是一邊看著腳本，一邊驚呼。除此之外，他還找上「顏社」做配樂。

另外，鍾佳播還找來YouTuber Joeman，只見對方拿著一疊厚厚的紙直言，「你這個腳本我已經看完了，有點看不太懂。」而呱吉則抱怨，「我這禮拜已經看了50次鍾佳播的XX了。」最後鍾佳播更有信心表示，這就是想要留給大家的作品，一部真正好看的成人片。



【更多東森娛樂報導】

●西街少年回來了！姚淳耀撞臉孫協志宣傳片破萬觀看

●《西街少年》多重宇宙！姚淳耀新戲剪接師問：要剪孫協志畫面

●「3個孫協志」同框金刻獎！奪最佳迷因 網驚：這是AI合成？

