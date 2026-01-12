72萬YTR要拍成人片！54秒預告驚見「Joeman、呱吉」助陣太震撼

娛樂中心／蔡佩伶報導

鍾佳播突釋出預告。（圖／翻攝自臉書）

網紅鍾佳播是72萬YT頻道「反正我很閒」的成員之一，除了拍片風格搞笑外，還因為撞臉男星孫協志、姚淳耀而爆紅，三人更曾在金鐘開場影片合體。沒想到近日，鍾佳播突然拋出震撼彈，對外宣告要拍一部成人片，54秒預告釋出驚見Joeman、呱吉等大咖，瞬間掀起外界熱議。

鍾佳播日前透過臉書影片表示「我要拍一部A片」，更指出片長約有40分鐘左右，在預告裡鍾佳播付出行動，只見他陸續找到製作人謝乾乾、主持人美麗本人等洽談合作，掀起話題的是，百萬網紅Joeman、呱吉全都現蹤，讓人更加好奇他們擔任職位為何。

然而，鍾佳播也語帶神秘表示要留給大眾一部好作品，「一部真正好看的A片」，並留下「A計畫」等字樣，讓整起計畫充滿懸念，至今預告片吸引近3千位網友觀看，紛紛猜測計畫內容。

鍾佳播預告片驚見Joeman（左）、呱吉（右）。（圖／翻攝自臉書）

