72%巧克力跟她民調一樣高！義美巧克力包裝藏亮點 「高市早苗巧克力」掀搶購潮

黃捷分享義美製作的紀念巧克力，包裝印有高市早苗肖像及日台友好字樣，引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads／huangjie_official）

日本首相高市早苗近期重申「台灣有事就是日本有事」立場，引發中國強烈反應，包含暫停進口日本水產品等多項反制措施。面對中日關係緊張，台灣社會則出現一波挺日聲浪，民進黨立委黃捷則於今（21日）接力發聲，並分享義美推出的「挺日巧克力」，引發熱烈討論。

民進黨立委黃捷今（21日）在Threads平台分享一款由義美推出的「紀念巧克力」，並寫下「義美竟然出這個酷東西！今天也來吃壽司挺日本」。該巧克力包裝上印有高市早苗肖像、日本與台灣國旗圖案，以及「加油日本」、「日台友好」、「真心感謝您對台灣的支持」等文字，引起不少網友熱烈討論。

廣告 廣告

許多網友看到貼文後紛紛留言表示「買爆義美」、「這應該拿去日本送人超合適」、「72%的巧克力，跟她民調一樣高」，甚至有人分享自己跑去義美門市卻未找到該商品，質疑是否尚未上市或數量稀少，還有人笑稱義美應該開設專屬超市以因應買氣。

針對熱烈詢問，黃捷隨後於留言中補充說明，該巧克力實為義美製作的紀念用非賣品，並未對外販售。她也呼籲民眾可支持義美其他食品，或選購日本水產品，以實際行動展現支持，並強調理性互動與經濟交流是深化台日友好的正向方式。

據了解，義美與日本食品業合作已久，早在2016年便與拉麵冠軍師傅栗原清合作開店，並於2017年成立台灣首家民間輻射檢測實驗室，取得日本與法國認證，長期進口日本茶葉與零食等產品，部分商品更銷往日本。

黃捷分享義美製作的紀念巧克力，包裝印有高市早苗肖像及日台友好字樣，引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads／huangjie_official）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

獨／勞動部公文讓法官、檢察官哭笑不得 竟要求開庭別太密集以免律師過勞

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光