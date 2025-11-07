726亮票檢方要求從重量刑 趙少康：有誰不知道他反對大惡罷？

趙少康表示，為投下這張反對票，他甚至不顧家人反對、取消早已排定的東非行，他反對大惡罷一事「還有人不知道嗎」？（圖：趙少康臉書）

媒體人趙少康被指控在726罷免投票時違法亮票，6日遭檢方起訴並請法官從重量刑，趙少康今天（7日）表示，為投下這張反對票他甚至不顧家人反對、取消早已排定的東非行，反對大惡罷一事「還有人不知道嗎？」

趙少康7日在臉書發文表示，726反罷免亮票事件，檢察官昨天已經正式將他起訴，還要求法院「從重量刑」。消息傳出後，趙少康說他接獲許多好友和支持者關切，並傳訊息替他加油打氣。除了感謝各界關懷之外，他也想還原當天事發經過以及現在的心情。

廣告 廣告

趙少康說，第一場大型反罷造勢就是他在台北市榮星花園主辦，隨後又在台中辦了第二場，人潮擠爆迷你蛋。兩場活動他都出盡全力。為了要投下這張反對票，他甚至不顧家人反對，取消早就安排好的東非行，因此「趙少康反對大惡罷，還有人不知道嗎」？

既然如此，他還有必要在投票時刻意亮票以表明心跡、還具有違法的動機嗎？趙少康說，從昨天新聞報導中得知，檢察官罵他「犯後態度不佳」，請法官從重量刑。這項指控實在讓他感到很錯愕、也很難過。

難過的原因在於應訊當天，檢察官的態度非常和善，針對案情根本沒有多問，趙少康則如實還原726當天的過程。如果說向檢方說明投票、亮票細節還有他無心亮票的原因，就叫做「飾言推託」，那他還真不知道應訊時該說些什麼了。

趙少康說更早之前，大安分局已經先傳他了解案情。雖然不具有強制力，律師當時也不在台灣，但他一切都照規定辦理，仍然依指定時間前往大安分局應訊，當下就表明：希望檢方能不起訴或緩起訴，也保證他絕對不會再犯。

在726當天面對記者詢問，趙少康也立即發布聲明，強調「一時失誤，做了錯誤示範」，第一時間就已經承認錯誤，因此「犯後態度不佳」的指控，實在太過沉重。

趙少康說檢察官或許有自己的心證，所以應訊當天並沒有多問，未來開庭他會再向法官充分說明，希望讓事件儘快落幕，不要再浪費司法資源。（張柏仲報導）

※提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，都應推定為無罪。