726大罷免兩度亮票遭起訴求重刑 趙少康：錯愕

前中廣董事長趙少康今年726罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，台北地檢署認定趙少康兩度亮票，事後企圖輕描淡寫、態度不足取，因此依法起訴，請法院從重量刑。對此，趙少康喊冤，表示很錯愕，因為自己沒有犯罪動機，而且態度良好。

726大罷免投票，趙少康圈選完走向票匭，直接攤開選票，公開亮票。投進票匭前，明知有媒體在拍，再度亮出選票，儘管本人聲稱只是展示有投票，誰知道媒體拿長鏡頭定格拍，但這說法檢察官可不接受，將他起訴，請求法院從重量刑。

前中廣董事長趙少康：「我滿錯愕的，為什麼因為說我犯後態度不好，我也覺得很奇怪的，當然態度好不好，這是很主觀的認定，而且我跟檢察官說，我說我以後會非常小心，到了823公投的時候，我那個公投票就沒有給記者看，我覺得我犯後態度滿好的啊。」

根據北檢調查，趙少康領取罷免票、圈選完後，選務人員提醒要把選票折好，趙少康卻反而將選票平舉胸前，而且把圈選欄朝向外側，讓媒體記者拍攝後才從胸前放下，選務主任再次提醒不能亮票，這時走到票匭的趙少康再次用左手拿著選票朝向媒體。檢察官認為，趙少康身為知名公眾人物，言行動見觀瞻，他多次選舉，對不得亮票的規定應該知之甚詳，卻刻意違反法律規定，事後還辯稱並非故意，企圖輕描淡寫，態度不足取，請求法院從重量刑。依公職人員選罷法規定，亮票可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

前中廣董事長趙少康：「對我是選過很多次舉，也參選過副總統，但是我從來沒有投過罷免票，而且我本來要去非洲看動物大遷徙，我都沒有去了，我留下來投票，當然是反對罷免羅智強，我需要亮票給大家表示我的態度嗎，不需要嘛，我不知道所謂犯後態度還要怎樣呢，怎樣才叫犯後態度好呢。」

立委（民）郭國文：「這樣的行為如果不制止的話，日後如果複製到後續的大選，其實對台灣的民主會造成莫大的傷害，法律應該嚴予制裁。」民進黨立委也喊話，此風不可長。再看一次，趙少康是不是蓄意亮票？民眾看在眼裡，心裡都有答案。

