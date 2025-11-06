726涉兩度亮票 趙少康遭求重刑
中廣前董事長趙少康7月26日罷免案投票時，涉嫌兩度亮票給媒體拍攝，台北地檢署6日依違反《公職人員選舉罷免法》起訴趙少康。檢方批評趙身為知名人物，言行動見觀瞻，曾多次參與重要公職人員選舉，甚至親自擔任副總統候選人，對不得亮票規定應知之甚詳，竟仍在罷免投票時亮票，事後又飾詞推託，辯稱非故意，企圖輕描淡寫一語帶過，態度顯不足取，請求法院從重量刑。
依公職人員選罷法規定，投票人圈定後不得將圈定內容出示他人，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。
趙少康726當天陪同藍委羅智強前往前往大安國中投開票所投票，在離開圈票區後打開選票，主動亮票給在場媒體拍攝，一路走到票匭前，才將選票對折投入票匭。現場選務人員認為趙涉嫌亮票，通知員警處理。
事後大安警分局依違反選罷法，將趙函送北檢偵辦。檢察官9月間以被告身分傳喚趙說明，他面對媒體詢問，表示沒有亮票，只是「展示」有投票，移送他是「浪費司法資源」，但檢方不採信他的說法。
起訴指出，趙少康7月26日上午9時，到大安國中投票所投票，步出圈票處朝投票匭行進之際，主任管理員曾提醒趙應將選票折好，趙明知有眾多媒體拍攝，仍將罷免票平舉胸前，露出不同意圈定內容，讓媒體拍攝後才放下罷免票。
趙之後到投票票匭前，再以左手將罷免票內容朝向媒體，以靜止狀態讓媒體拍攝，等媒體拍攝完畢才將罷免票投入票匭。
