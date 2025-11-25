726罷免傅崐萁失敗關店! 台派咖啡店台南重起爐灶

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

花蓮肉桂捲名店，因為726罷免傅崐萁失敗，兌現承諾關店。經過將近4個月後，如今在台南重起爐灶滿，試營運當天，才過30分鐘，現場13個位子就全被坐滿，雖然是在台南巷弄裡的小店面，擠進許多舊雨新知，特地前來支持的客人。

花蓮肉桂捲名店，台南重新開張，舊雨新知熱情支持！（圖／民視新聞）

鞭炮聲中，花蓮肉桂捲名店，在台南重新開張，想到這四個月來的挫折、沉澱與再出發，老闆娘鄭凱西心中，滿滿的感動。肉桂捲咖啡業者鄭凱西表示：「很多台南的長輩，就是知道我從外地來的時候，其實他們沒有問我任何的背景，他們就只是說你從花蓮來，一定很辛苦然後加油，我覺得收到這樣的一些鼓勵，跟祝福真的覺得很感動。」雖然是在巷弄裡的老屋小店，但素雅的裝潢，和簡潔溫暖的文青氣氛，還是瀰漫在整個空間裡。不只有許多綠營政治人物特別送來花籃祝賀，更有許多舊雨新知，也特別趕來捧場，讓小店一下子就擠滿了客人。台南民眾顏先生說：「因為花蓮的事件嘛，所以就很想一定要，過來支持一下。」

花蓮肉桂捲名店，落腳台南重新出發，台派人士歡迎力挺！（圖／民視新聞）

還有遠從花蓮一早搭車，趕來支持的老朋友，也對新店落腳台南，很安心。花蓮民眾廖先生表示：「既然是在台派這麼多的地方，至少我們同溫層比較厚一點，總比在花蓮好太多了，對啊我祝福她啦。」只不過對鄭凱西來說，在這段決定要離開花蓮的時間裡，故鄉又發生了災情，難免心酸掛念。肉桂捲咖啡業者鄭凱西強調：「比較難過的部分是因為，之前又看到花蓮光復的災情，然後就是大家都會一直說，還好你離開了然後老天爺保佑，看到這樣的話其實對我來講，很傷心因為如果可以留在家鄉，對我來講是最好的選擇。」曾經為自己的花蓮故鄉做的事情，沒有什麼好後悔，自己的戶籍還在花蓮，也希望未來有機會，能再回到故鄉花蓮打拚，也不會放棄自己在花蓮，始終擁有的神聖一票。

