728 SEVENTOEIGHT「2成員2026年要當兵」 他抽到海軍陸戰隊：整個人嚇歪

728 SEVENTOEIGHT 趁著歲末年終提前在北中南三地開趴陪伴粉絲，並首次以小分隊方式分為「哥哥組」、「平均18 歲」兩組表演來分庭抗禮，高雄場上他們最後更拋出震撼級「彩蛋」，一舉公布隊長麒文及成員美祥將於2026年上半年去當兵。

除了分組主持，六人還首次以「小分隊」的形式在同樂會上表演分庭抗禮，當中由年紀稍長的麒文、美祥M、EXXI义翔組成「哥哥組」，三人特別取了「撒嬌Boys」當團名表演《獵魔女團》中Saja Boys的歌曲〈Your Idol〉，以其反差萌唱展現不同於以往的成熟魅力；而JAGGER柏佑、學駿與D’OM則組成「平均18歲」重新演繹西洋歌手Chris Brown的嘻哈舞曲〈Party〉。

高雄場上隊長麒文及成員美祥M，在最後宣布即將在2026年上半年去當兵，麒文透露當兵一事其實已與公司討論許久，「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程。」他更分享自己抽籤時意外成「神之手」，「我是第三個抽，沒想到竟然抽中『海軍陸戰隊』！」他坦言當下回過神後整個人嚇歪，「後來轉念開始期待，我想應該會成為一段難忘的人生經歷。」

至於抽到陸軍的美祥M則原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲不捨，他特別現場安撫歌迷，「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」提及入伍前的準備，早已密謀要給團員驚喜的隊長麒文偷偷爆料：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物！」將於明年入伍後服役四個月的兩人更一致向粉絲喊話：「不用擔心，我們很快就回來！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導