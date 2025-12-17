728 SEVENTOEIGHT不閃兵 成員將入伍

男團「728 SEVENTOEIGHT」近來在北、中、南開趴陪粉絲歲末狂歡。他們日前於首站高雄場上化身耶誕小精靈，熱情跟粉絲互動，豈料尾聲隊長麒文、成員美祥宣布將於明年上半年從軍4個月的計畫，麒文透露，之前去當兵抽籤時，意外成神之手，「我是第3個抽，沒想到竟然抽中海軍陸戰隊。」

麒文表示，去當兵一事已與公司討論許久，「這是一定要履行的義務，也是人生的一段過程」。即將成為海軍陸戰隊，他坦言抽籤結束回過神後心情很震驚，「後來轉念開始期待，我想應該會成為一段難忘的人生經歷。」

抽到陸軍的美祥M，原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲不捨，他暖心安撫歌迷，「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」

麒文還意外爆料，屆時打算讓團員操刀幫他剃光頭，「當作幫我送行的禮物」，寵粉的美祥M則表示：「會先準備好想念粉絲的心，也趁著最近休息空檔跟當過兵的朋友討教取經，增加安全感。」他們期待明年服役4個月後會用更加成熟、有力量的姿態，回到舞台與粉絲再次相見。

「728 SEVENTOEIGHT」日前在高雄舞台上祭出5大限定驚喜當成耶誕禮物寵粉，並首次以小分隊方式分為「哥哥組」、「平均18歲」兩組表演來分庭抗禮，演出也推出結合公益暖心企畫，透過每張門票部分收入捐獻給浪浪做愛心。