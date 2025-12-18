728 SEVENTOEIGHT宣布入伍！他「抽中海軍陸戰隊」真實反應曝光

記者徐珮華／台北報導

男團「728 SEVENTOEIGHT」14日於高雄舉辦「BE MY PRESENT Xmas FANCON」聖誕粉絲同樂會，祭出5大限定驚喜作為「耶誕禮物」寵粉。驚喜連發的他們，尾聲無預警拋出震撼級彩蛋，公布隊長麒文及成員美祥M將於明年上半年入伍，他們也承諾未來會以更成熟、更有力量的姿態，回到舞台與粉絲再次相見。

「728 SEVENTOEIGHT」左起EXXI义翔、學駿、D'OM、麒文、美祥M、JAGGER柏佑。（圖／天空娛樂提供）

麒文透露當兵一事其實已與公司討論許久，意外抽中海軍陸戰隊時整個人嚇歪，「後來轉念開始期待，我想應該會成為一段難忘的人生經歷」，也自爆：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物！」抽到陸軍的美祥M則原本就對當兵充滿好奇，「會先準備好『想念 EECH 的心』！也趁著最近休息空檔跟當過兵的朋友討教取經，增加安全感。」

美祥M（中）、麒文（右）將於明年入伍當兵。左為EXXI义翔。（圖／天空娛樂提供）

談到聖誕節回憶，6位成員分享各自最難忘的片段，從與家人朋友交換禮物、在宿舍一起佈置聖誕樹、煮聖誕大餐，到第一次在舞台上與粉絲共度節日，都感受到前所未有的儀式感與溫度。麒文許願能收到多年來始終換不到夢想中的圍巾禮物，JAGGER柏佑對先前曾收到「刷馬桶三件組」禮物印象深刻，學駿則分享學生時期因為運動員生涯關係，幾乎與聖誕節無緣。

麒文在此次同樂會籌備期間，不慎摔倒導致下背肌挫傷，讓原訂於11月22日舉辦的台中場不得不順延至明年1月18日舉行。團員們輪番化身「最佳後援」，美祥M主動幫忙搬重物、攙扶行走；EXXI义翔則表示大家在訓練與生活上彼此提醒、分擔，調整排練強度；學駿暖心強調「舞台可以等，但成員的健康不能賭」；JAGGER柏佑補充，目前麒文狀況已明顯好轉；D’OM則當起貼心忙內，全程緊盯麒文一舉一動，擔心他冰敷太過刺激，還特別準備退熱貼以備不時之需。

值得一提的是， 把狗狗當成吉祥物的「728 SEVENTOEIGHT」配合聖誕粉絲同樂會溫馨氣氛，將每張門票部分收入（一張票捐獻72.8元）捐獻公益。6人前陣子還去狗園打掃、探望浪浪，麒文分享：「實際到狗園才知道園區有多大、浪浪有多少，打掃、餵食、安撫情緒、送醫，每一件事都不簡單。園區媽媽每天睡眠甚至不到5小時，真的讓人很心疼。」

