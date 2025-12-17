728 SEVENTOEIGHT歲末與粉絲同樂 2成員明年入伍

記者王丹荷／綜合報導

男團728 SEVENTOEIGHT趁歲末在北、中、南3地開趴陪粉絲提前狂歡，14日在首站高雄場6位成員搖身一變化身「耶誕小精靈」寵粉，整場活動成「耶誕禮物派對」，翻唱應景耶誕歌外，還首次以小分隊方式分為「哥哥組」、「平均18 歲」2組表演來分庭抗禮，並透過近距離互動遊戲送出手繪狗狗插畫、限量小卡等貼心禮物，尾聲也宣布隊長麒文及成員美祥將於明年上半年入伍。

活動中除了分組主持，年紀稍長的麒文、美祥M、EXXI义翔組成「哥哥組」，3人特別取了「撒嬌Boys」當團名表演《獵魔女團》中Saja Boys的歌曲〈Your Idol〉，展現不同於以往的成熟魅力；而JAGGER柏佑、學駿與D’OM則組成「平均18歲」重新演繹西洋歌手Chris Brown的嘻哈舞曲〈Party〉，為此學駿還第1次在舞台上挑戰唱RAP，擔心拖累成員的他還放棄吃飯時間，單獨1人在練舞教室加強練唱。

把狗狗當成吉祥物的728 SEVENTOEIGHT，這次配合耶誕粉絲同樂會溫馨氣氛，愛狗的他們不忘做愛心，特別推出結合公益暖心企劃，透過每張門票部分收入（1張票捐獻72.8元）捐獻給流浪動物之家，與粉絲一同在耶誕佳節冬日送暖；此外，6人更把愛心化為實際行動「把愛傳出去」，前陣子還去狗園打掃、探望浪浪。

隊長麒文在同樂會籌備期間，因為練習過程中不慎摔倒導致下背肌挫傷，讓原訂於11月22日舉辦的臺中場不得不順延至明年1月18日舉行，麒文第一時間向粉絲致歉，透露目前正積極復健中，「真的很抱歉讓大家擔心，也帶來不便，受傷當下其實很不安，因為一開始沒辦法參與團體排練，但團員們給了我很多信心與照顧，讓我感受到滿滿的愛。」

即便身體尚在恢復期，麒文仍不忘以隊長身分叮嚀大家要同時顧好身體與心理狀態，展現責任感，而團員們也輪番化身「最佳後援」，美祥M直言比起演出進度，更在意麒文是否能安心休養，會主動幫忙搬重物、攙扶行走；EXXI义翔則表示大家在訓練與生活上彼此提醒、分擔，調整排練強度，只求全員健康完成每一場演出。

學駿更暖心強調：「舞台可以等，但成員的健康不能賭。」JAGGER柏佑補充，「目前麒文狀況已明顯好轉，團隊也適度調整隊形與演出內容」；D’OM則當起「貼心忙內」全程緊盯麒文在訓練時的一舉一動，擔心他冰敷太過刺激，還特別準備退熱貼以備不時之需。團員們因為隊長麒文受傷反而更激起團魂凝聚向心力一同共患難，展現舞台背後最真摯的兄弟情誼。

對即將高唱從軍樂，隊長麒文透露已與公司討論許久，「這是一定要履行的義務，也是人生的1段過程。」他分享抽籤時意外成「神之手」，「我是第3個抽，沒想到竟然抽中『海軍陸戰隊』！」坦言回過神後整個人嚇歪，「後來轉念開始期待，我想應該會成為1段難忘的人生經歷。」抽到陸軍的美祥M則原本就對當兵充滿好奇，儘管將暫別舞台履行兵役讓粉絲不捨，他特別現場安撫歌迷，「我們會照顧好自己，好好沉澱，回來一定帶著全新的面貌再見大家。」

提及入伍前的準備，早已密謀要給團員驚喜的隊長麒文偷偷爆料：「我打算讓團員操刀剃光頭，當作幫我送行的禮物。」寵粉的美祥M則表示：「會先準備好『想念 EECH （粉絲暱稱）的心』！也趁著最近休息空檔跟當過兵的朋友討教取經，增加安全感。」將入伍後服役4個月的2人也向粉絲喊話：「不用擔心，我們很快就回來！」承諾未來會用更成熟、更有力量的姿態，回到舞台與粉絲再次相見。

